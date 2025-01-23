Державний секретар США планує візит до Латинської Америки на фоні суперечок навколо Панамського каналу

Раніше Трамп закликав США повернути контроль над Панамським каналом, якщо вартість проходу для військових і торгових суден не буде знижена.

Державний секретар США Марко Рубіо планує відвідати Панаму в рамках поїздки до Латинської Америки вже наступного тижня. Таким чином підкреслюється серйозність намірів президента Дональда Трампа повернути Панамський канал.

Про це повідомляє Bloomberg.

Рубіо також планує відвідати Гватемалу, Сальвадор і Коста-Рику. Також він відвідає Домініканську Республіку, де пізніше цього року відбудеться саміт Америк (Summit of the Americas), на якому зазвичай присутній президент США.

Очікується, що ця поїздка стане першою для Марко Рубіо з моменту прийняття присяги на посаді. Вона підкреслює зосередженість Трампа на припиненні нелегальної міграції через Центральну Америку та депортації людей до їхніх рідних країн.

Зазвичай перша поїздка глави Держдепартаменту відбувається до геополітично важливого союзника США: попередники Ентоні Блінкен їздив до Японії, а Рекс Тіллерсон - до Німеччини.

Раніше Трамп закликав США повернути контроль над Панамським каналом, якщо вартість проходу для військових і торгових суден не буде знижена.

Трамп під час інавгураційної промови заявив про те, що панамська влада не виконує свої обов'язки щодо управління Панамським каналом.

"Найважливіше, що Китай управляє каналом. Ми давали канал не Китаю, а Панамі, і ми повертаємо його назад", - наголосив американський президент.

Глава панамської держави Хосе Муліно рішуче засудив таку заяву Трампа.

"...Канал належить і буде належати Панамі, і його управління залишатиметься під панамським контролем за дотримання постійного нейтралітету. Жодна держава у світі не може втручатися в управління каналом", - зазначив він.

Нагадаємо, Панама звернулась до Організації Об'єднаних Націй із заявою щодо неприпустимості висловлювань президента США Дональда Трампа під час інавгураційної промови щодо повернення контролю над Панамським каналом.