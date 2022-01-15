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Держдеп обговорив постачання газу до ЄС у разі конфлікту чи санкцій проти РФ - Reuters

Представники компаній заявили уряду США, що на ринку постачання газу панує напружена атмосфера й для заміни великих обсягів Росії наразі газу немає
Штати намагаються упевнитися в безперебійному постачанні газу до Європи у разі перебоїв із російським газом та цікавилися можливістю покрити постачання газу з РФ у разі нападу останньої на Україну.
Держдеп обговорив постачання газу до ЄС у разі конфлікту чи санкцій проти РФ - Reuters Фото: EPA

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на власні поінформовані джерела пише Reuters.

"Уряд США вів перемовини із кількома міжнародними енергетичними компаніями стосовно плану постачання газу до Європи у разі порушення постачань через конфлікт між Україною та Росією", - стверджує Reuters.

Зазначається, що у Держдепі компанії питали, чи готові вони у разі потреби наростити обсяги постачань.

"Представники компаній заявили уряду США, що на ринку постачання газу панує напружена атмосфера й для заміни великих обсягів Росії наразі газу немає", - зауважується у матеріалі.

Нагадаємо, що ціни на газ в Європі знову піднімались вище 1100 доларів за тисячу кубів

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15 01 2022 15:55
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