CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШтати намагаються упевнитися в безперебійному постачанні газу до Європи у разі перебоїв із російським газом та цікавилися можливістю покрити постачання газу з РФ у разі нападу останньої на Україну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Держдеп обговорив постачання газу до ЄС у разі конфлікту чи санкцій проти РФ - Reuters
Представники компаній заявили уряду США, що на ринку постачання газу панує напружена атмосфера й для заміни великих обсягів Росії наразі газу немає
Фото: EPA
Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на власні поінформовані джерела пише Reuters.
"Уряд США вів перемовини із кількома міжнародними енергетичними компаніями стосовно плану постачання газу до Європи у разі порушення постачань через конфлікт між Україною та Росією", - стверджує Reuters.
Зазначається, що у Держдепі компанії питали, чи готові вони у разі потреби наростити обсяги постачань.
"Представники компаній заявили уряду США, що на ринку постачання газу панує напружена атмосфера й для заміни великих обсягів Росії наразі газу немає", - зауважується у матеріалі.
Нагадаємо, що ціни на газ в Європі знову піднімались вище 1100 доларів за тисячу кубів
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