Держдеп обговорив постачання газу до ЄС у разі конфлікту чи санкцій проти РФ - Reuters Представники компаній заявили уряду США, що на ринку постачання газу панує напружена атмосфера й для заміни великих обсягів Росії наразі газу немає

Штати намагаються упевнитися в безперебійному постачанні газу до Європи у разі перебоїв із російським газом та цікавилися можливістю покрити постачання газу з РФ у разі нападу останньої на Україну.

Фото: EPA

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на власні поінформовані джерела пише Reuters. "Уряд США вів перемовини із кількома міжнародними енергетичними компаніями стосовно плану постачання газу до Європи у разі порушення постачань через конфлікт між Україною та Росією", - стверджує Reuters. Зазначається, що у Держдепі компанії питали, чи готові вони у разі потреби наростити обсяги постачань. "Представники компаній заявили уряду США, що на ринку постачання газу панує напружена атмосфера й для заміни великих обсягів Росії наразі газу немає", - зауважується у матеріалі. Нагадаємо, що ціни на газ в Європі знову піднімались вище 1100 доларів за тисячу кубів

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