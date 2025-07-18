Держдеп США наказав дипломатам уникати коментарів щодо чесності виборів за кордоном

Америка оголосила амністію автократій і диктатур.

Державний секретар США Марко Рубіо доручив американським дипломатам по всьому світу не коментувати чесність виборів, проведених іноземними державами.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на внутрішню записку Держдепу, з якою ознайомилося агентство.

Це серйозний відступ від традиційного підходу Вашингтона до просування вільних і чесних виборів за кордоном.

У записці, розісланій усім дипломатичним установам США за внутрішнім каналом Державного департаменту від 17 липня, йдеться про те, що відомство більше не робитиме заяв, пов'язаних з іноземними виборами, або відповідних дописів у соціальних мережах, якщо тільки не буде "чіткого й переконливого" зовнішньополітичного інтересу.

"Коли доречно коментувати іноземні вибори, наше повідомлення має бути коротким, зосередженим на привітанні кандидата-переможця і, коли це доречно, на відзначенні спільних зовнішньополітичних інтересів …У повідомленнях слід уникати висловлювань стосовно чесності або цілісності виборчого процесу, його законності чи демократичних цінностей відповідної країни", — зазначається в записці.

У ній також вказується, що повідомлення, пов'язані з виборами, повинні виходити або від самого держсекретаря, або від речника Держдепу, тоді як американським дипломатам робили такі коментарі без чіткого схвалення вищого керівництва відомства буде заборонено.

У записці, зокрема, згадується промова президента США Дональда Трампа 13 травня в Ер-Ріяді, коли глава Білого дому розкритикував так званих “західних інтервентів”, які вказують лідерам країн Близького Сходу, як їм "керувати своїми справами". Трамп заявив, що Вашингтон більше такого не робитиме і прагне налагодити партнерські відносини.

Відповідаючи на запитання про записку, представник Державного департаменту в коментарях Reuters повторив деякі з пунктів директиви, сказавши, що такий підхід узгоджується з акцентом адміністрації президента США на “національному суверенітеті”.

США традиційно розглядали підтримку прав людини та демократії, а також свободи преси як пункти своєї ключової зовнішньополітичної мети, хоча критики неодноразово вказували на подвійні стандарти у ставленні Вашингтона до своїх союзників.