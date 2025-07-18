Держдеп США наказав дипломатам уникати коментарів щодо чесності виборів за кордоном
Державний секретар США Марко Рубіо доручив американським дипломатам по всьому світу не коментувати чесність виборів, проведених іноземними державами.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на внутрішню записку Держдепу, з якою ознайомилося агентство.
Це серйозний відступ від традиційного підходу Вашингтона до просування вільних і чесних виборів за кордоном.
У записці, розісланій усім дипломатичним установам США за внутрішнім каналом Державного департаменту від 17 липня, йдеться про те, що відомство більше не робитиме заяв, пов'язаних з іноземними виборами, або відповідних дописів у соціальних мережах, якщо тільки не буде "чіткого й переконливого" зовнішньополітичного інтересу.
"Коли доречно коментувати іноземні вибори, наше повідомлення має бути коротким, зосередженим на привітанні кандидата-переможця і, коли це доречно, на відзначенні спільних зовнішньополітичних інтересів …У повідомленнях слід уникати висловлювань стосовно чесності або цілісності виборчого процесу, його законності чи демократичних цінностей відповідної країни", — зазначається в записці.
У ній також вказується, що повідомлення, пов'язані з виборами, повинні виходити або від самого держсекретаря, або від речника Держдепу, тоді як американським дипломатам робили такі коментарі без чіткого схвалення вищого керівництва відомства буде заборонено.
У записці, зокрема, згадується промова президента США Дональда Трампа 13 травня в Ер-Ріяді, коли глава Білого дому розкритикував так званих “західних інтервентів”, які вказують лідерам країн Близького Сходу, як їм "керувати своїми справами". Трамп заявив, що Вашингтон більше такого не робитиме і прагне налагодити партнерські відносини.
Відповідаючи на запитання про записку, представник Державного департаменту в коментарях Reuters повторив деякі з пунктів директиви, сказавши, що такий підхід узгоджується з акцентом адміністрації президента США на “національному суверенітеті”.
США традиційно розглядали підтримку прав людини та демократії, а також свободи преси як пункти своєї ключової зовнішньополітичної мети, хоча критики неодноразово вказували на подвійні стандарти у ставленні Вашингтона до своїх союзників.