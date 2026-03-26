​Держдеп США виділяє $25 млн на повернення дітей, яких викрала росія з України

Сполучені Штати відкривають нову програму для підтримки повернення та реабілітації "примусово переселених" українських дітей.

Зазначається, що Держдепартамент продовжує підтримувати зусилля Дональда Трампа щодо "встановлення міцного миру та процвітання в Україні" за допомогою нових програм допомоги, спрямованих на повернення українських дітей, примусово вивезених на підконтрольні росії території.

"У координації з Конгресом Державний департамент надає нову допомогу у розмірі 25 мільйонів доларів США для підтримки ідентифікації, повернення та реабілітації українських дітей та молоді, які були примусово переміщені або іншим чином розлучені з їхніми сім’ями та громадами", – йдеться в повідомленні.

Фінансування буде спрямоване на два основних типи програм. По-перше, воно передбачене для допомоги в ідентифікації та відстеженні дітей, яких примусово вивезли з їхніх домівок.

По-друге - фінансування підтримає український уряд та довірених місцевих партнерів у забезпеченні повернених дітей турботою та підтримкою.