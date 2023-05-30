Держдеп США висловив стурбованість ухваленням Польщею закону щодо комісії з розслідування російського впливу

Там закликали Польщу створити умови, щоб закон не завадив виборцям голосувати за обраного кандидата і не вплинув на легітимність виборів.

У Державному департаменті США стурбовані тим, що в Польщі підпишуть закон про розслідування впливу росіїУ Польщі створять комісію для розслідування впливу росії на внутрішні справи країни на внутрішні справи країни. Вважають його загрозою для зловживань на виборах.

Про це пише пресслужба Держдепартаменту.

Американський уряд поділяє занепокоєння багатьох критиків, які називають спеціальну комісію для розслідування російського впливу можливим інструментом у боротьбі з опозицією під час виборів.

"Ми поділяємо побоювання, висловлені багатьма спостерігачами, що цей закон щодо комісії з розслідування російського впливу може використовуватися для блокування кандидатур опозиційних політиків без належної процедури. Закликаємо владу Польщі подбати, щоб цей закон не вплинув на спроможність виборців голосувати за кандидата, якого вони обирають, та щоб його не задіювали і не зловживали ним у спосіб, що може вплинути на сприйняття легітимності виборів", – йдеться у заяві Державного департаменту.

Там закликали Польщу створити умови, щоб закон не завадив виборцям голосувати за обраного кандидата і не вплинув на легітимність виборів.

Нагадаємо, у понеділок президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підписав законопроєкт про створення комісії з розслідування російського впливу.

Комісія матиме повноваження прокурора та судді. Вона перевірить діяльність державних посадових осіб або членів вищого керівництва країни у 2007—2022 роках і зможе їх покарати. Експерти кажуть, що цей закон можуть використати для тиску на опозицію перед парламентськими виборами восени 2023 року. Чинна польська влада звинувачує лідера опозиційної "Громадянської коаліції" та колишнього премʼєра Дональда Туска в тому, що він за часи свого правління укладав вигідні для росії газові угоди.