Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Держдеп США висловив стурбованість ухваленням Польщею закону щодо комісії з розслідування російського впливу

30 травня 2023, 14:53
Держдеп США висловив стурбованість ухваленням Польщею закону щодо комісії з розслідування російського впливу
Там закликали Польщу створити умови, щоб закон не завадив виборцям голосувати за обраного кандидата і не вплинув на легітимність виборів.

У Державному департаменті США стурбовані тим, що в Польщі підпишуть закон про розслідування впливу росіїУ Польщі створять комісію для розслідування впливу росії на внутрішні справи країни на внутрішні справи країни. Вважають його загрозою для зловживань на виборах.

Про це пише пресслужба Держдепартаменту.

Американський уряд поділяє занепокоєння багатьох критиків, які називають спеціальну комісію для розслідування російського впливу можливим інструментом у боротьбі з опозицією під час виборів.

"Ми поділяємо побоювання, висловлені багатьма спостерігачами, що цей закон щодо комісії з розслідування російського впливу може використовуватися для блокування кандидатур опозиційних політиків без належної процедури. Закликаємо владу Польщі подбати, щоб цей закон не вплинув на спроможність виборців голосувати за кандидата, якого вони обирають, та щоб його не задіювали і не зловживали ним у спосіб, що може вплинути на сприйняття легітимності виборів", – йдеться у заяві Державного департаменту. 

Там закликали Польщу створити умови, щоб закон не завадив виборцям голосувати за обраного кандидата і не вплинув на легітимність виборів.

Нагадаємо, у понеділок президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підписав законопроєкт про створення комісії з розслідування російського впливу.

Комісія матиме повноваження прокурора та судді. Вона перевірить діяльність державних посадових осіб або членів вищого керівництва країни у 2007—2022 роках і зможе їх покарати. Експерти кажуть, що цей закон можуть використати для тиску на опозицію перед парламентськими виборами восени 2023 року. Чинна польська влада звинувачує лідера опозиційної "Громадянської коаліції" та колишнього премʼєра Дональда Туска в тому, що він за часи свого правління укладав вигідні для росії газові угоди.

СШАПольщазакон

Останні матеріали

Повітряно-ракетна війна як гра кутів, напрямків і відстаней. Трагічно, що від цієї
Технології
Повітряно-ракетна війна як гра кутів, напрямків і відстаней. Трагічно, що від цієї "гри" страждає Україна – Том Купер
Переклад iPress – 30 травня 2023, 15:47
Байден боїться більше, ніж українці. А це не комільфо для лідера великої держави та затягує війну – The Atlantic
Політика
Байден боїться більше, ніж українці. А це не комільфо для лідера великої держави та затягує війну – The Atlantic
Переклад iPress – 30 травня 2023, 12:47
Трамп і путін у глибокій халепі. Тож вони потребують один одного більше, ніж будь-коли – Девід Роткопф
Політика
Трамп і путін у глибокій халепі. Тож вони потребують один одного більше, ніж будь-коли – Девід Роткопф
Переклад iPress – 30 травня 2023, 09:49
Пропагандони кремля знов в істериці. Готують ескадрон смерті до сенатора Ліндсі Грема – Джулія Девіс
Пропагандони кремля знов в істериці. Готують ескадрон смерті до сенатора Ліндсі Грема – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 травня 2023, 17:07
Бєлгородський рейд та підготовка до F-16. Дві ланки майбутнього контрнаступу
Політика
Бєлгородський рейд та підготовка до F-16. Дві ланки майбутнього контрнаступу
Переклад iPress – 29 травня 2023, 12:42
У війні винна Ангела Меркель, атака на Крим, 4 формули
Політика
У війні винна Ангела Меркель, атака на Крим, 4 формули "НАТО + Україна". Про що писали світові ЗМІ минулого тижня
Переклад iPress – 29 травня 2023, 09:42
Військові радіопереговори свідчать. Скільки російських кораблів було навколо
Політика
Військові радіопереговори свідчать. Скільки російських кораблів було навколо "Північних потоків" – розслідування скандинавських ЗМІ
Переклад iPress – 26 травня 2023, 15:36
Наступний крок України. Чи можна перехитрити путіна? – Марк Галеотті
Політика
Наступний крок України. Чи можна перехитрити путіна? – Марк Галеотті
Переклад iPress – 26 травня 2023, 09:26
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється