Держсекретар США прибув до Стамбула для зустрічі з українською делегацією перед переговорами з рф

Із російською стороною він, імовірно, не зустрічатиметься.

Державний секретар США Марко Рубіо вранці у п’ятницю, 16 травня, прибув до Стамбула, де він зустрічатиметься з українською делегацією, яка потім проведе переговори із росіянами.

Про це повідомляє AFP.

Напередодні Рубіо заявив, що не буде присутній на переговорах росії та України у Стамбулі, однак підтвердив, що зустрінеться в п'ятницю з міністром закордонних справ України та українською делегацією, та додав, що хтось із команди США буде залучений до переговорів з росією.

У свою чергу Reuters з посиланням на прессекретаря Держдепартамену повідомило, що США на сьогоднішніх переговорах з російською делегацією у Стамбулі представлятиме директор з планування політики Майкл Ентон.

Водночас, як повідомляє "Укрінформ", президент України Володимир Зеленський уже прибув до Албанії, де візьме участь в саміті Європейської політичної спільноти.

Очікується, що переговори між Україною та рф відбуться ближче до обіду. Зустріч за участі турецької сторони запланована на 12:30.

До цього має відбутись тристороння зустріч у форматі Туреччина-США-Україна.

Напередодні держсекретар США заявив, що рівень російської делегації "не свідчить про можливий прогрес" під час переговорів.

Обидві зустрічі пройдуть у палаці османських султанів Долмабахче, який є офіційною резиденцією президента Туреччини в місті.