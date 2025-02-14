Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Держсекретар США припустив припинення вогню до підписання мирної угоди між Україною та рф

14 лютого 2025, 09:09
Держсекретар США припустив припинення вогню до підписання мирної угоди між Україною та рф
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Проте "про нього ще навіть не домовлялися".
Державний секретар США Марко Рубіо в етері американського радіо заявив, що процес урегулювання війни в Україні може розпочатися з припинення вогню.
 
Про це йдеться у записі розмови на сайті Держдепартаменту.
 
Урядовець припустив, що перемовини за участю США, росії та України можуть відбуватися на тлі припинення бойових дій, відкриття гуманітарних коридорів та запевнення, що обидві сторони не будуть завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі.
 
Проте, як визнав Рубіо, "про це ще не домовлялися і навіть не обговорювали". При цьому держсекретар наголошує, що президент Дональд Трамп "не хоче павзи, він прагне повного завершення цієї війни".
 
На думку Рубіо, Європа повинна бути залучена до процесу надання Україні тривалих гарантій безпеки, а США "матимуть інтерес в незалежності України на основі економічних зв'язків для використання мінеральних ресурсів, доходи від яких частково повернуться американським платникам податків, які витратили мільярди доларів, а частково будуть реінвестовані у відбудову України". 
 
Держсекретар назвав дзвінки Дональда Трампа Путіну та Володимиру Зеленському, які відбулися напередодні, "першим кроком на довгому шляху, який лежить попереду". 
СШАвійна в Українімирні переговориросія окупанти

Останні матеріали

Європі потрібна стратегія щодо України. Три напрямки дій, і дій в консенсусі – Клаудія Мейджор та Яна Пугліерін
Політика
Європі потрібна стратегія щодо України. Три напрямки дій, і дій в консенсусі – Клаудія Мейджор та Яна Пугліерін
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 08:03
Танці Трампа з путіним. Чого слід очікувати від США і Європи?
Політика
Танці Трампа з путіним. Чого слід очікувати від США і Європи?
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 07:20
Шоу Трампа продовжується. Війна в Україні не може закінчитися інакше, ніж перемогою ЗСУ – Ендрю Таннер
Політика
Шоу Трампа продовжується. Війна в Україні не може закінчитися інакше, ніж перемогою ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 лютого 2025, 16:20
Перетинаючи лінію. Кордони між одним життям та іншим: куди прямують американці – Тімоті Снайдер
Політика
Перетинаючи лінію. Кордони між одним життям та іншим: куди прямують американці – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 13 лютого 2025, 08:09
Як зберегти європейські цінності. Призупинити право голосу Угорщини, щоб врятувати довіру до ЄС – Ґабріелюс Ландсберґіс
Політика
Як зберегти європейські цінності. Призупинити право голосу Угорщини, щоб врятувати довіру до ЄС – Ґабріелюс Ландсберґіс
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 21:02
Найслабша зимова кампанія москви. Біль, який вона відчуває, лише посилюватиметься – Ендрю Таннер
Cуспільство
Найслабша зимова кампанія москви. Біль, який вона відчуває, лише посилюватиметься – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 16:33
Чи можуть європейські війська допомогти захистити безпеку України? З путіним не домовитись, поки він не зазнає більших втрат
Політика
Чи можуть європейські війська допомогти захистити безпеку України? З путіним не домовитись, поки він не зазнає більших втрат
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 12:30
Війна мікросхем. США та Європі слід об'єднати зусилля, щоб перемогти Китай – CEPA
Технології
Війна мікросхем. США та Європі слід об'єднати зусилля, щоб перемогти Китай – CEPA
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 08:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється