Десять найзаможніших людей у світі за пандемію подвоїли свої статки
Про це йдеться у звіті міжнародної благодійної організації OXFAM, повідомляє "Економічна правда".
Внаслідок нижчих доходів найбіднішого населення світу загинуло близько 21 тисяч людей щодня. Водночас, протиставляють у звіті, з березня 2020 року топ-10 найзаможніших людей подвоїли свої статки з 700 млрд доларів до 1,5 трлн доларів.
Залежно від місця, статки мільярдерів значно відрізняються. Наприклад, статки Ілона Маска зросли на понад 1000%, а статки Білла Гейтса - лише на 30%.
За даними Forbes, на які посилається OXFAM, до 10 найбагатших людей світу входять: Ілон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно та родина, Білл Гейтс, Ларрі Еллісон, Ларрі Пейдж, Сергій Брін, Марк Цукерберг, Стів Балмер і Уоррен Баффет.
Виконавчий директор Oxfam GB Денні Сріскандараджа розповів, що під час цієї пандемії майже щодня з’являється новий мільярдер. При цьому "99% населення світу перебувають у гіршому становищі через карантин, низьку міжнародну торгівлю, менший міжнародний туризм".
Як наслідок, 160 мільйонів людей опинилися за межею бідності. Денний дохід таких осіб для країн з доходами вище середнього не перевищує 5,5 долара, як визначено Світовим банком.
У звіті також підкреслюють, що пандемія найбільше вплинула на жінок та національні меншини. Наразі у світі працює на 13 мільйонів жінок менше, ніж у 2019 році, а понад 20 мільйонів дівчат ризикують можуть не повернутися до школи.
Нагадаємо, що американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск став найбагатшою людиною за всю історію. Станом на кінець 25 жовтня вартість його статків сягнула 271,3 мільярда доларів, зрісши за день на 41,7 мільярда доларів.
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