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Десять найзаможніших людей у світі за пандемію подвоїли свої статки

Пандемія найбільше вплинула на жінок та національні меншини
За час пандемії десять найзаможніших людей світу вдвічі наростили свої статки, натомість за межею бідності за цей час опинилося 160 млн осіб.
Десять найзаможніших людей у світі за пандемію подвоїли свої статки Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у звіті міжнародної благодійної організації OXFAM, повідомляє "Економічна правда".

Внаслідок нижчих доходів найбіднішого населення світу загинуло близько 21 тисяч людей щодня. Водночас, протиставляють у звіті, з березня 2020 року топ-10 найзаможніших людей подвоїли свої статки з 700 млрд доларів до 1,5 трлн доларів.

Залежно від місця, статки мільярдерів значно відрізняються. Наприклад, статки Ілона Маска зросли на понад 1000%, а статки Білла Гейтса - лише на 30%.

За даними Forbes, на які посилається OXFAM, до 10 найбагатших людей світу входять: Ілон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно та родина, Білл Гейтс, Ларрі Еллісон, Ларрі Пейдж, Сергій Брін, Марк Цукерберг, Стів Балмер і Уоррен Баффет.

Виконавчий директор Oxfam GB Денні Сріскандараджа розповів, що під час цієї пандемії майже щодня з’являється новий мільярдер. При цьому "99% населення світу перебувають у гіршому становищі через карантин, низьку міжнародну торгівлю, менший міжнародний туризм".

Як наслідок, 160 мільйонів людей опинилися за межею бідності. Денний дохід таких осіб для країн з доходами вище середнього не перевищує 5,5 долара, як визначено Світовим банком.

У звіті також підкреслюють, що пандемія найбільше вплинула на жінок та національні меншини. Наразі у світі працює на 13 мільйонів жінок менше, ніж у 2019 році, а понад 20 мільйонів дівчат ризикують можуть не повернутися до школи.

Нагадаємо, що американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск став найбагатшою людиною за всю історію. Станом на кінець 25 жовтня вартість його статків сягнула 271,3 мільярда доларів, зрісши за день на 41,7 мільярда доларів.

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17 01 2022 12:55
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