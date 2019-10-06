Десятьох поранених під Новолуганським військових доправили до Дніпра, двоє - у важкому стані
За словами головного лікаря медзакладу Сергія Риженко, всіх поранених доправили до лікарні 7 червня санітарною авіацією, найважчих поранених прооперували на вихідних, повідомляє "Радіо Свобода".
Риженко зазначив, що двоє з десяти поранених у важкому стані. В одного пробита легеня, в іншого - численні осколкові поранення.
Решта поранених під час обстрілів у стані середньої тяжкості, у них поранення від вибуху мін та контузії. П’ятеро з них 10 червня поїдуть у Полтаву на похорон Дмитра Пругла, який загинув внаслідок обстрілів під Новолуганським 7 червня.
Нагадаємо, що бойовики обстріляли позиції ЗСУ 26 разів, цієї доби без утрат. З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 та 82 мм.
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