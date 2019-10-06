CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДетективи Національного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали суддю Господарського суду Сумської області під час отримання розмірі 4 тис. доларів США неправомірної вигоди.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Детективи НАБУ затримали суддю госпсуду Сумської області під час отримання $4 тис. хабара
Суддя отримала гроші в обмін на ухвалення рішення в інтересах підприємця
Фото: nabu.gov.ua
"Суддя отримала гроші в обмін на ухвалення рішення у господарській справі в інтересах підприємця. Той звернувся до суду через порушення прав з боку однієї з сільських рад області в земельному питанні. Однак у відповідь отримав недвозначну пропозицію", - повідомляє на сайті НАБУ.
Зараз вирішується питання про повідомлення судді про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу.
Нагадаємо, 7 травня НАБУ завершило розслідування фактів заволодіння 93,28 мільйона гривень "Укрзалізниці" та відправило справу на ознайомлення восьми підозрюваним.
Додамо, Президент Петро Порошенко нагородив орденом "За заслуги" І ступеня екс-нардепа від Партії регіонів, забудовника Ігоря Лисова.
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10 06 2019 19:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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