Детективи НАБУ затримали суддю госпсуду Сумської області під час отримання $4 тис. хабара

Суддя отримала гроші в обмін на ухвалення рішення в інтересах підприємця

Детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали суддю Господарського суду Сумської області під час отримання розмірі 4 тис. доларів США неправомірної вигоди.

"Суддя отримала гроші в обмін на ухвалення рішення у господарській справі в інтересах підприємця. Той звернувся до суду через порушення прав з боку однієї з сільських рад області в земельному питанні. Однак у відповідь отримав недвозначну пропозицію", - повідомляє на сайті НАБУ.

Зараз вирішується питання про повідомлення судді про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу.