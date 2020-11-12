Deutsche Bank обережно оптимістичний в оцінці ринку ОВДП у 2021р, зазначає ризики інфляції

Переговори з МВФ залишаться в центрі уваги інвесторів і визначеності в цьому питанні немає

Аналітики Deutsche Bank з обережним оптимізмом оцінюють перспективи ринку внутрішніх запозичень України в 2021 році в зв'язку зі зростанням прибутковості, підвищенням схильності до ризику вкладень у внутрішні ринки країн, що розвиваються, проте відзначають пов'язані зі зростаючим інфляційним тиском ризики.

Як зазначено в підготовленому ними Emerging Markets Outlook 2021, цільова прибутковість 5-річних ОВДП України до кінця наступного року оцінюється в 10% за умови стабілізації інфляції в другому півріччі і незмінних ставок, пише "Інтерфакс-Україна".

Аналітики Deutsche Bank після девальвації гривні в 2020 році на 20% прогнозують продовження зростання її курсу і рекомендують інвесторам розглянути FI (fixed income) порівняно з FX (forex), зазначаючи, що більшу перевагу надають внутрішньому ринку Єгипту, ніж України.

Згідно з прогнозом, зростання споживчих цін в Україні може перевищити 6% до другого кварталу 2021 року під впливом зростаючої енергетичної інфляції, помірного знецінення гривні і нормалізації низьких цін на продукти харчування.

На думку аналітиків DB, НБУ в найближчому майбутньому зберігатиме облікову ставку на рівні 6%, проте якщо інфляційні очікування зростуть більш істотно, то це може стати перевіркою готовності нового керівництва Нацбанку змінити політику в більш агресивний бік. З іншого боку, йдеться в звіті, до кінця 2021 - початку 2022 року може з'явитися простір для помірного пом'якшення, якщо вдасться уникнути сценаріїв ризику.

Говорячи про них, експерти зазначають, що переговори з МВФ залишаться в центрі уваги інвесторів, і хоча відновлення фінансування очікується на початку 2021 року, але визначеності в цьому питанні немає. Ще одне питання, на яке звертається увага в звіті - підвищений дефіцит бюджету.

Згідно з документом, банк очікує переважно збереження статус-кво у внутрішній і зовнішній політиці в 2021 році з уповільненням прогресу в зв'язку зі зниженням популярності президента і його партії, які, однак, залишатимуться домінуючою силою через боротьбу опозиційних партій.

Deutsche Bank прогнозує, що після спаду на 5,5% у 2020 році економіка України в 2021 році зросте на 3,5%, а в 2022 році - на 3,9%.

Як повідомлялося, на останніх аукціонах з розміщення ОВДП 8 грудня Мінфін зберіг ставку за 3 міс. ОВДП на рівні 10% і підвищив за всіма іншими: 6-міс. - до 10,5%, 11-міс. - до 11,5%, 27-міс. - до 11,75%, 42-міс. - до 12% і 4-річним - до 12,25%.

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