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Дев'ять країн ЄС закликають позбавити фінансування спортивні організації, які повертають росіян і білорусів

14 липня 2026, 20:35
Дев'ять країн ЄС закликають позбавити фінансування спортивні організації, які повертають росіян і білорусів
До цієї ініціативи приєдналися Нідерланди, Литва, Латвія, Польща, Швеція, Румунія, Естонія, Фінляндія та Данія.
Дев’ять країн ЄС надіслали звернення до єврокомісара з питань спорту Гленна Мікаллефа і запропонували виключити з програми Erasmus+ та інших фінансових програм ЄС ті спортивні організації, які допускають представників росії та білорусі до міжнародних змагань.
 
Про це ідеться на сайті естонського Міністерства культури.
 
До цієї ініціативи приєдналися Нідерланди, Литва, Латвія, Польща, Швеція, Румунія, Естонія, Фінляндія та Данія.
 
Підписанти просять позбавити європейського фінансування Міжнародний олімпійський комітет (МОК), а також інші структури, серед яких Міжнародна федерація плавання і Міжнародна федерація гімнастики. Також країни закликають серйозно розглянути питання про те, чи варто залучати такі організації до майбутніх обговорень та заходів, які стосуються розвитку спорту в Євросоюзі.
 
У листі наголошують, що повага до прав людини, верховенство права та мирні відносини є основою міжнародного спорту. Автори пропонують призупинити доступ до фінансування ЄС для згаданих організацій доти, доки вони знову не продемонструють відданість цим принципам.
 
7 липня стало відомо, що Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету тимчасово зняв санкції з Олімпійського комітету росії (ОКР), які діяли з 12 жовтня 2023 року.
ЄСспортсмени

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