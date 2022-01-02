СПОРТ НОВИНИЗаповнюваність залежить від конкретного змагання, а також від того, чи проводиться воно на відкритому повітрі або у приміщенні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Деякі арени Олімпіади-2022 заповнять глядачами на 30%
Перші олімпійські змагання відбудуться вже 2 лютого
Фото: Укрінформ
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) сподівається, що деякі стадіони Олімпійських ігор у Пекіні будуть заповнені глядачами на 30%. Про це повідомив виконавчий директор МОК Крістоф Дюбі, передає Укрінформ.
"Працюватимуть схеми, які гарантують присутність глядачів на трибунах і водночас безпеку для всіх учасників. Щодо кількості, то ми ще не досягли домовленості. Якщо у нас буде одна людина на три або два місця - це вже добрий результат.
Заповнюваність залежить від конкретного змагання, а також від того, чи проводиться воно на відкритому повітрі або у приміщенні", - сказав Дюбі.
Нагадаємо, що на зимовій Олімпіаді у Пекіні працюватиме робот-бармен. Гості зможуть замовити напій, відсканувавши код на своєму смартфоні.
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