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Деякі арени Олімпіади-2022 заповнять глядачами на 30%

Перші олімпійські змагання відбудуться вже 2 лютого
Заповнюваність залежить від конкретного змагання, а також від того, чи проводиться воно на відкритому повітрі або у приміщенні.
Деякі арени Олімпіади-2022 заповнять глядачами на 30% Фото: Укрінформ

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) сподівається, що деякі стадіони Олімпійських ігор у Пекіні будуть заповнені глядачами на 30%. Про це повідомив виконавчий директор МОК Крістоф Дюбі, передає Укрінформ.

"Працюватимуть схеми, які гарантують присутність глядачів на трибунах і водночас безпеку для всіх учасників. Щодо кількості, то ми ще не досягли домовленості. Якщо у нас буде одна людина на три або два місця - це вже добрий результат.

Заповнюваність залежить від конкретного змагання, а також від того, чи проводиться воно на відкритому повітрі або у приміщенні", - сказав Дюбі.

Нагадаємо, що на зимовій Олімпіаді у Пекіні працюватиме робот-бармен. Гості зможуть замовити напій, відсканувавши код на своєму смартфоні.
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01 02 2022 12:30
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