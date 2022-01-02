Деякі арени Олімпіади-2022 заповнять глядачами на 30%

Заповнюваність залежить від конкретного змагання, а також від того, чи проводиться воно на відкритому повітрі або у приміщенні.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) сподівається, що деякі стадіони Олімпійських ігор у Пекіні будуть заповнені глядачами на 30%. Про це повідомив виконавчий директор МОК Крістоф Дюбі, передає Укрінформ.

"Працюватимуть схеми, які гарантують присутність глядачів на трибунах і водночас безпеку для всіх учасників. Щодо кількості, то ми ще не досягли домовленості. Якщо у нас буде одна людина на три або два місця - це вже добрий результат.

Заповнюваність залежить від конкретного змагання, а також від того, чи проводиться воно на відкритому повітрі або у приміщенні", - сказав Дюбі.