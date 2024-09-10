Дезінформація як зброя: Як путін використовує брехню для підриву демократичних країн

Фейкові новини поширюються в соціальних мережах на 70% частіше.

Коли мова йде про дезінформаційну війну, владімір путін, безумовно, профі. Це ще раз підкреслила нещодавня справа Міністерства юстиції США, в якій стверджується, що росія систематично намагалася втрутитися у президентські вибори в США.

Серед поставлених цілей росії — не лише вплив на наступні вибори в США, але й підрив громадської підтримки захисту України та дискредитація США, Великої Британії та НАТО загалом. Але одержимість путіна дезінформацією демонструє його слабкість. Вона відображає його глибоке переконання в тому, що виборці й населення в цілому не мають власних думок і не мають власної волі; що їхні погляди є продуктом маніпуляцій з боку його власних спецслужб та інших гілок влади.

Про це пише Bloomberg.

Сумна правда полягає в тому, що зараз Путін, ймовірно, може заощадити трохи грошей. Коли є такі люди, як Дональд Трамп, Ілон Маск або британський політик Найджел Фарадж, які розпалюють соціальний конфлікт і посилюють дезінформацію.

Лише на платформі Twitter щомісяця публікується близько 6 мільярдів постів, і третина з них стосується політики, що значно перевищує обсяги контенту, який створюється російськими "фабриками тролів". І хоча важко підрахувати, скільки з цих постів містять навмисну брехню, фейкові новини поширюються в соціальних мережах — на 70% частіше, згідно з даними одного з досліджень, проведеного дослідниками Массачусетського технологічного інституту.