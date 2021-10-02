Дезорієнтація пілота: слідчі назвали причину катастрофи гелікоптера, в якій загинув Кобі Браянт

Зобаян диспетчерам повітряного руху повідомляв, що він підіймається, хоча насправді він швидко спускався до пагорбів біля міста Калабасас

Національна рада США із безпеки на транспорті заявила, що катастрофа гелікоптера, в якій загинув баскетболіст Кобі Браянт та ще 8 людей, сталася через дезорієнтацію пілота у тумані.

Слідчі заявили, що пілот Ару Зобаяна, який також загинув, не дотримувався візуальних правил польоту, повідомляє "Громадське". Тобто пілот має бачити, куди летить, але Зобаян порушив це правило, коли підняв гелікоптер у туман. Коли пілот влітає у туман чи темряву, його мозок може отримувати помилкові сигнали про те, де саме він перебуває, що спричиняє просторову дезорієнтацію.

Зобаян диспетчерам повітряного руху повідомляв, що він підіймається, хоча насправді він швидко спускався до пагорбів біля міста Калабасас. З цього слідчі зробили висновок, що пілот був дезорієнтованим.

У Національній раді також вважають, що Зобаян мав відчуття "підтверджувальне упередження", тобто він несвідомо дотримувався початкового плану, попри зміни умов польоту. Ймовірно, на пілота також тиснув зірковий статус Браянта.

Крім того, слідчі заявили, що пілот не був під впливом наркотиків чи алкоголю, а у гелікоптері не виявили жодних механічних несправностей. Але компанію Island Express Helicopters Inc., якій належить гелікоптер, звинувачують у недостатньому контролі за безпекою.

Дружина баскетболіста Ванесса Браянт подавала позов проти Island Express Helicopters Inc., у якому звинувачує компанію у неналежній підготовці пілотів, а Ару Зобаяна у тому, що він необережно літав у тумані. Сім'ї інших загиблих також подали позови проти компанії, але не проти пілота.

Зірковий баскетболіст, ексгравець "Лос-Анджелес Лейкерс" Кобі Браянт 26 січня 2020-го загинув в авіакатастрофі - гелікоптер з ним розбився біля Лос-Анджелеса. На борту були ще вісім людей, зокрема 13-річна донька Браянта Джіана. Ніхто з них не вижив.

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