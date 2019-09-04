ДФС не змогла оскаржити скасування штрафів ДТЕК. Не вистачило грошей на судовий збір

Компанія Ахметова зберіг 95 млн грн через відсутність грошей у податківців для оплати судового збору

Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби не вистачило грошей для сплати судового збору Верховному суду.

ДФС хотіла відстояти штрафи та донарахування податків компанії ДТЕК "Павлоградвугілля" олігарха Рината Ахметова, інформує Finbalance.

Видання зазначає, що податківці не сплатили судовий збір у встановлений законом термін "через обмежене фінансування". У зв'язку з простроченням Верховний Суд прийняв рішення 1 квітня відмовити ДФСу відкритті касаційного провадження.

95 млн штрафів і донарахувань податків наклали на ДТЕК "Павлоградвугілля" за підсумками перевірки за 2011-2014 роки. Компанія оскаржила рішення ДФС в судах - всі штрафи та донарахування були скасовані.

Нагадаємо, що з початку року статки бізнесмена Рината Ахметова зросли на 830 млн доларів та станом на 1 лютого становили 6,04 млрд доларів.