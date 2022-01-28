CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКонгрес українців Канади та Канадсько-українська фундація створили Комітет гуманітарного порятунку для підтримки України у разі російського вторгнення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Діаспора у Канаді сформувала комітет для координації допомоги Україні
Українські канадці дуже стурбовані загостренням російської агресії на кордонах України. Ми підтримуємо український народ та його право насолоджуватися свободою й демократією та жити у безпечній незалежній державі
Фото: zn.ua
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила президент Конгресу українців Канади Олександра Хичій.
«Українські канадці дуже стурбовані загостренням російської агресії на кордонах України. Ми підтримуємо український народ та його право насолоджуватися свободою й демократією та жити у безпечній незалежній державі», – сказала Хичій.
Комітет гуманітарного порятунку створено для «формалізації погодженого підходу до швидкого й ефективного надання гуманітарної допомоги тим, хто її потребує в Україні, та реагування на будь-яку подальшу агресію Росії».
«Комітет працюватиме із канадсько-українською громадою по всій Канаді, аби знизити дублювання зусиль, підвищити ефективність», – розповіли в українській організації.
Основні зусилля новостворений комітет приділятиме наданню гуманітарної допомоги у таких сферах, як підтримка переміщених осіб, медична опіка, тимчасовий притулок і продовольча безпека.
Нагадаємо, у грудні 2021 року міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі обговорила з українською діаспорою заходи зі стримування російської агресії.
У січні 2022 року з українською діаспорою обговорила заходи зі стримування російської агресії нова міністерка оборони Канади Аніта Ананд.
Крім того, у січні міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан провів віртуальну зустріч з очільниками Конгресу українців Канади.
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