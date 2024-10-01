Дії рф у Чорному морі загрожують повномасштабною війною з НАТО – експерт The Telegraph
01 жовтня 2024, 14:07
Фото: censor.net.ua
Як зазначає Шарп, міни є найпростішим і одним із найефективніших морських видів зброї.
Після того, як Україна витіснила російський флот з акваторії Чорного моря, росія намагається використовувати міни, щоб обмежити або припинити експорт українського зерна. При цьому росіяни використовують дрейфуючі міни, що порушує міжнародне право, і може спровокувати пономасштабний конфлікт з НАТО.
Про це в статті для The Telegraph пише офіцер Королівського флоту Британії Том Шарп.
Як зазначає Шарп, міни є найпростішим і одним із найефективніших морських видів зброї. Причина в тому, що вони дешеві, прості у виготовленні, легко встановлюються і їм важко протистояти.
При цьому існує безліч положень міжнародного права, що регулюють використання морських мін. Зокрема, Гаазька конвенція встановлює, що міни, які дрейфують, повинні приводитися в безпечний стан не більше ніж за годину дрейфу, а заякорені міни повинні приводитися в безпечний стан, якщо вони відриваються від швартування. Загалом, міни, як і інші види зброї, не повинні використовуватися для невибіркових атак на цивільних та/або нейтральних осіб.
"На жаль, однак, ці правила застосовуються тільки до нас. Нікому з наших супротивників, потенційних чи реальних, вони анітрохи не цікаві... Такі вороги, як Іран і росія, вільно встановлюють міни, включно зі спеціально розробленими дрейфуючими мінами з великою тривалістю життя, заперечують, що вони це зробили, а потім спостерігають за результатами з безпечної відстані", - пише експерт.
Як зазначає експерт, деякі флоти, особливо європейські, мають ефективні сили розмінування, але багато хто їх не має, і це одна з галузей, у якій, наприклад, США напрочуд слабкі.
Однак навіть за умови досить ефективних сил розмінування, є дві проблеми в розмінуванні морських мін: це займає багато часу, і ви ніколи не можете бути впевнені, що виявили всі, зазначає експерт:
"Що більша область і що нижчий бажаний ризик, то більше часу це займе - і необхідний час зростає експоненціально в міру наближення до повної безпеки".
Міни на суші теж небезпечні, але, принаймні, там, якщо ви розчистили територію, вона залишається очищеною. У морі це не так, пояснює він.
Досі в Чорному морі підриви на мінах були, на щастя, рідкісними, зазначає експерт, згадуючи про два випадки - коли естонське вантажне судно MV Helt було підбите і затонуло біля Одеси у березні 2022 року та коли суховантаж Vyssos був підбитий під час проходження в порт Ізмаїл на Дунаї.