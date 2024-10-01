Дії рф у Чорному морі загрожують повномасштабною війною з НАТО – експерт The Telegraph

Як зазначає Шарп, міни є найпростішим і одним із найефективніших морських видів зброї.

Після того, як Україна витіснила російський флот з акваторії Чорного моря, росія намагається використовувати міни, щоб обмежити або припинити експорт українського зерна. При цьому росіяни використовують дрейфуючі міни, що порушує міжнародне право, і може спровокувати пономасштабний конфлікт з НАТО.

Про це в статті для The Telegraph пише офіцер Королівського флоту Британії Том Шарп.

Як зазначає Шарп, міни є найпростішим і одним із найефективніших морських видів зброї. Причина в тому, що вони дешеві, прості у виготовленні, легко встановлюються і їм важко протистояти.

При цьому існує безліч положень міжнародного права, що регулюють використання морських мін. Зокрема, Гаазька конвенція встановлює, що міни, які дрейфують, повинні приводитися в безпечний стан не більше ніж за годину дрейфу, а заякорені міни повинні приводитися в безпечний стан, якщо вони відриваються від швартування. Загалом, міни, як і інші види зброї, не повинні використовуватися для невибіркових атак на цивільних та/або нейтральних осіб.