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Діти вбитого журналіста Хашоггі отримали нерухомість та гроші від влади Саудівської Аравії, - ЗМІ

Впродовж останніх місяців діти журналіста утримувалися від критики в бік країни
Дочки та сини вбитого в саудівському консульстві Стамбула журналіста Джамаля Хашоггі отримали нерухомість та щомісячні виплати від влади Саудівської Аравії.
Діти вбитого журналіста Хашоггі отримали нерухомість та гроші від влади Саудівської Аравії, - ЗМІ Фото: GETTY IMAGES

Компенсацію погодив король Салман, оскільки він визнав факт "великої несправедливостю" та "необхідностію змінити ситуацію",  повідомило американське видання The Washington Post з посиланням на чинних та колишніх посадовців країни.

Як зазначили джерела, виплати роблять у межах "зусиль Саудівської Аравії укласти довгострокову угоду з членми родини", аби "забезпечити їхню стриманість у публічних заявах".

Впродовж останніх місяців діти журналіста утримувалися від критики в бік країни, додає видання.

Нагадаємо, Джамаль Хашоггі, який втік з Саудівської Аравії і мав посвідчення на проживання в США, де писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post, зник 2 жовтня після того, як увійшов в саудівське консульство в Стамбулі. Він планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб.

Турецька влада заявила, що журналіста катували і вбили в консульстві.

Саудівська Аравія спочатку заперечувала звинувачення і стверджувала, що журналіст залишив будівлю через чорний хід і що його вихід (на відміну від моменту, коли він заходив до будівлі) просто не потрапив на камери відеоспостереження.

Однак, пізніше саудівська влада визнала смерть журналіста під час бійки в консульстві.

Також, Анкара заявила, що генконсул Саудівської Аравії в Стамбулі також є співучасником вбивства саудівського журналіста Джамала Хашогджі, оскільки співробітники саудівських спецслужб прибули в дипломатичну установу з конкретною метою вбивства.

 

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02 04 2019 09:39
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