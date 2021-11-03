"Дія City" сприятиме збільшенню доходів від IT до понад 16 мільярдів доларів - Федоров
Про це віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів під час форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" 11 березня.
Він також додав, що метою Мінцифри є збільшити частку IT та креативних індустрій у ВВП України з близько 5% до 10%, тобто вдвоє.
"І ми бачимо, що на сьогодні доходи IT це приблизно 6 млрд доларів, та ми бачимо для себе KPI для цього законопроєту (щодо "Дія City" - ЕП), що збільшимо частину доходу до 16 млрд доларів", - розповів він під час виступу.
Пізніше на своїй сторінці Федоров зазначив, що наразі IT-сектор зростає на 20-30% впродовж року, однак за умови запровадження додаткових стимулів може зростати на 40- 50%.
"Дія City" стимулюватиме появу в країні компаній з доходом більше 100 млн доларів, які будуть інкорпоровані саме в Україні, а не десь за кордоном", - додав Федоров.
Він також пояснив, що для компаній-резидентів "Дія City" діятиме податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 5%, плюс 1,5% - військовий збір, а "податок на прибуток замінюємо податком на виведений капітал у розмірі 9%".
За словами очільника міністерства, законопроєкт вже скоро буде внесений на розгляд до Верховної Ради.
Нагадаємо, що Мінцифри планує за кілька років збільшити частку ІТ-сектору у ВВП до 10%
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