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Дія ID і електронний лікарняний: Федоров розповів, які нові продукти запустять у квітні

Очікується запуск будівельних онлайн-послуг, автоматичну реєстрацію бізнесу та інше
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у квітні на Diia Summit запустять низку нових цифрових продуктів в "Дії", зокрема, Дію ID та електронний лікарняний.
Дія ID і електронний лікарняний: Федоров розповів, які нові продукти запустять у квітні Фото: з вільних джерел

Про це Федоров повідомив у Telegram, зазначає "Економічна правда".

"Дія ID. За декілька кліків у смартфоні можна буде отримати електронний підпис. Українці зможуть підписувати документи завдяки смартфону, отримувати адміністративні та фінансові послуги онлайн.

Зміна місця реєстрації онлайн (найпопулярніша послуга в Україні). Ще наприкінці 2020 року прийняли постанову, яка впроваджує експериментальний проєкт з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в електронному форматі", - анонсував міністр.

Також, за його словами, запустять будівельні онлайн-послуги - початок виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію об’єктів класу СС2 та СС3, а також - автоматичну реєстрацію бізнесу - автоматична реєстрація послуг для ФОП онлайн.

Також планують запустити податкові онлайн-послуги - оптимізація та переведення в Дію послуг кабінету платника податків.

"І це не все. Не все ж відразу розкривати", - додав Федоров.

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26 01 2021 14:23
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