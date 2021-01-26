Дія ID і електронний лікарняний: Федоров розповів, які нові продукти запустять у квітні
Про це Федоров повідомив у Telegram, зазначає "Економічна правда".
"Дія ID. За декілька кліків у смартфоні можна буде отримати електронний підпис. Українці зможуть підписувати документи завдяки смартфону, отримувати адміністративні та фінансові послуги онлайн.
Зміна місця реєстрації онлайн (найпопулярніша послуга в Україні). Ще наприкінці 2020 року прийняли постанову, яка впроваджує експериментальний проєкт з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в електронному форматі", - анонсував міністр.
Також, за його словами, запустять будівельні онлайн-послуги - початок виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію об’єктів класу СС2 та СС3, а також - автоматичну реєстрацію бізнесу - автоматична реєстрація послуг для ФОП онлайн.
Також планують запустити податкові онлайн-послуги - оптимізація та переведення в Дію послуг кабінету платника податків.
"І це не все. Не все ж відразу розкривати", - додав Федоров.
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