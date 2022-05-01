CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерство цифрової трансформації запустило функцію push-повідомлень у "Дії" про перевірки кредитної історії громадян.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Дія" попереджатиме, якщо сторонній візьме кредит на ваше ім'я
Перевірка кредитної історії — обов’язкова при оформленні кредиту. Тепер, якщо хтось перевірятиме вашу історію або візьме кредит, ви отримаєте push-сповіщення
Фото: Ukrinform
Про це повідомляє telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Перевірка кредитної історії — обов’язкова при оформленні кредиту. Тепер, якщо хтось перевірятиме вашу історію або візьме кредит, ви отримаєте push-сповіщення", - зазначає Федоров.
Міністр пояснив, що відтепер у додатку громадянам повідомлятимуть про кожен випадок, коли фінансова установа перевірятиме кредитний статус людини або захоче оформити на неї рахунок чи кредитну угоду.
Тоді за повідомленням можна буде відразу перейти, дізнатися деталі й причину перевірки та подати скаргу. Так держава допомагає запобігати випадкам шахрайства.
За словами Федорова, оновлювати застосунок не потрібно, функція вже активована за замовчуванням.
Водночас, міністр застеріг, що випадки мікрокредитування не охоплюються цією функцією, адже "Дія" не під’єднана до цих організацій.
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05 01 2022 10:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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