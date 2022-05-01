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"Дія" попереджатиме, якщо сторонній візьме кредит на ваше ім'я

Перевірка кредитної історії — обов’язкова при оформленні кредиту. Тепер, якщо хтось перевірятиме вашу історію або візьме кредит, ви отримаєте push-сповіщення
Міністерство цифрової трансформації запустило функцію push-повідомлень у "Дії" про перевірки кредитної історії громадян.
"Дія" попереджатиме, якщо сторонній візьме кредит на ваше ім Фото: Ukrinform
Про це повідомляє telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
 
"Перевірка кредитної історії — обов’язкова при оформленні кредиту. Тепер, якщо хтось перевірятиме вашу історію або візьме кредит, ви отримаєте push-сповіщення", - зазначає Федоров.
 
 
Міністр пояснив, що відтепер у додатку громадянам повідомлятимуть про кожен випадок, коли фінансова установа перевірятиме кредитний статус людини або захоче оформити на неї рахунок чи кредитну угоду.
 
Тоді за повідомленням можна буде відразу перейти, дізнатися деталі й причину перевірки та подати скаргу. Так держава допомагає запобігати випадкам шахрайства.
 
За словами Федорова, оновлювати застосунок не потрібно, функція вже активована за замовчуванням.
 
Водночас, міністр застеріг, що випадки мікрокредитування не охоплюються цією функцією, адже "Дія" не під’єднана до цих організацій.
 
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05 01 2022 10:52
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