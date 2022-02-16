"Дія" відбила потужні кібератаки

Віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що команда "Дії" відбила атаки хакерів з чотирьох країн – Росії, Китаю ,Чехії та Узбекистану.

Про це повідомляє Федоров у Telegram, інформує Економічна правда".

"Приблизно о 20.00, услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал "Дія", що було очікуваним.

Початковий вектор - Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду.

Наші фахівці швидко "обрізали" цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була "відбита".

Зазначається, що для користувачів "Дії" атака залишилася непомітною.

Команда наголошує, що максимально сконцентрована та мобілізована.

Хакери зараз атакують низку сайтів в Україні - відомо про декілька банків та сайт Міністерства оборони.

Нагадаємо, що у Держспецзв'язку попереджають про кібератаки з прихованим віддаленим доступом