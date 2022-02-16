"Дія" відбила потужні кібератаки
Про це повідомляє Федоров у Telegram, інформує Економічна правда".
"Приблизно о 20.00, услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал "Дія", що було очікуваним.
Початковий вектор - Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду.
Наші фахівці швидко "обрізали" цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була "відбита".
Зазначається, що для користувачів "Дії" атака залишилася непомітною.
Команда наголошує, що максимально сконцентрована та мобілізована.
Хакери зараз атакують низку сайтів в Україні - відомо про декілька банків та сайт Міністерства оборони.
Нагадаємо, що у Держспецзв'язку попереджають про кібератаки з прихованим віддаленим доступом
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