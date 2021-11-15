Дію закону про особливий порядок самоврядування в ОРДО та ОРЛО може бути продовжено - Корнієнко
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву першого заступника голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.
"Я буквально вчора розмовляв із Костіним (голова парламентського комітету з питань правової політики Андрій Костін - ІФ), він тепер у нас головний у ТКГ (Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Сході України - ІФ), як перший заступник (голови ТКГ - ІФ). Так вийшло, доки Леонід Макарович (Кравчук – ІФ) ще на лікуванні. Ми домовилися цього тижня або наступного провести необхідні наради, консультації з президентом, з Андрієм Єрмаком (глава Офісу президента - ІФ), який займається мирним процесом, щоб вийти на рішення щодо цього закону. Думаю, усі в темі, і вкотре проговорювати, навіщо його щороку продовжувати, не треба. Він формально для російської сторони є маркером, що ми залишаємось у Мінському процесі. Закон не чинний, жодна стаття не набуває чинності. Його лише щороку продовжують", - сказав Корнієнко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, що Зеленський підписав закон, що продовжує до кінця 2021 року дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".
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