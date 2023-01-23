Діючого голову ПАРЄ Тіні Кокса переобрали ще на один рік. Кандидат від України Олександр Мережко програв
23 січня 2023, 15:07
тіні кокс
Очільником Парламентської асамблеї Ради Європи переобрали нідерландського політика Тіні Кокса
Про це повідомив у Facebook представник України Олександр Мережко , який також балотувався.
Олександр Мережко український правознавець, доктор юридичних наук, професор. Народний депутат фракції "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.
Тіні Кокс — 175 голосів, Мережко — 44.
Сам Кокс написав у Twitter: "Щиро дякую членам ПАРЄ, які переобрали мене сьогодні ще на один рік. Я дуже задоволений вашою довірою. Я розраховую на вашу підтримку наступного року, який буде повний випробувань".
Раніше повідомлялося, що рішення про юридичні наслідки агресії рф домовилися ухвалити в ПАРЄ.