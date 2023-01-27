Для чого росія пускає ракети з імітатором ядерної боєголовки - роз’яснення Повітряних сил

Основна мета - щоб такі ракети сприймались як хибна ціль

Російські окупанти використовують ракети Х-55 з імітатором ядерної бойової частини проти України для того, аби виснажувати засоби протиповітряної оборони, передає "РБК-Україна" з посиланням на речника командування Повітряних сил Юрія Ігната.

За його словами, Х-55 - це ракета з ядерною боєголовкою. Росіяни або виймають, або не ставлять ядерну частину, замість неї ставиться імітатор, щоб була відповідність за вагою, та це не впливало на аеродинамічні якості ракети.

"Для чого її використовують? Для того, щоб розосередити нашу ППО, вона може використовуватись і як хибна ціль. Допустимо, що ракети летять у купі - 5 штук - із них можуть бути дві Х-55 і три Х-101 летять по маршруту. Для того, щоб виснажувати, розосереджувати, щоб ми витрачали на них ракети", - розповів Ігнат.

Він також додав, що у країни-агресора стає дедалі менше ракет - як "Калібрів", так і ракет цього типу.

Під час масованого ракетного удару по Україні 26 січня росія здійснила 55 пусків різноманітних ракет, 47 крилатих ракет було збито.