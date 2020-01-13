Для голосування закону про ринок землі у Раді все готове: процес може зайняти 3 години або 2 місяці

Верховна Рада можу розпочати процес голосування за закон про ринок землі у другому читанні. Голосування можуть провести за скороченою процедурою, за 3 години.

Про це повідомив радник прем'єр-міністра України з економічних питань Олексій Мушак,передає "Громадське".

«До розгляду базового для земреформи (законопроєкту — ред.) 2178-10 в Раді все готове. 10 днів на ознайомлення пройшло. Справа лише за політичною волею», — повідомив Мушак.

За його словами, у разі голосування за повною процедурою, розгляд цього законопроєкту може зайняти близько 2 місяців через велику кількість правок, які депутати внесли до законопроєкту. Однак існує можливість розглянути законопроєкт за скороченою процедурою, що може тривати близько 3 годин. Урядовець пояснив процедуру розгляду так:

«Наразі правки об'єднані в 9 блоків, в кожному з яких підтримано системну правку... Відповідно всі інші правки до тих же положень законопроекту вважаються відхиленими. Те саме можна повторити в сесійному залі. Спочатку на Погоджувальній раді приймається рішення про розгляд цього закону по 119 статті (Регламенту Ради — ред.). Оскільки коаліція, вона ж «СН», має більше 226 голосів, то для цього рішення не потрібно погодження інших фракцій. Далі за це рішення має проголосувати лише 150 депутатів в сесійному залі, бо це процедурне рішення. Після цього 9 основних правок мають бути підтримані 226 голосами ЗА. Всі інші правки згідно 45 статті Регламенту ВР вважаються вже розглянутими та відхиленими», — пояснив Мушак.

Він зазначив, що цією схемою розгляду законопроєктів Рада користується вже протягом багатьох років

Подання правок депутатів, які сумарно займають 2583 сторінки, до законопроєкту на 6 сторінок, Мушак назвав «законодавчим спамом», метою якого є затримка розгляду законопроєкту.

28 грудня профільний комітет Ради рекомендував парламенту ухвалити закон про ринок землі у другому читанні.

Зазначимо, що до закону про ринок землі депутати внесли понад 4 тисячі правок. Рада не могла голосувати за цей законопроєкт доти, доки всі ці правки не були розглянуті.

11 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що винесе питання про продаж сільськогосподарської землі іноземцям на всеукраїнський референдум після того, як парламент проголосує земельну реформу у першому читанні.

Нагадаємо, що Верховна Рада може розглянути законопроєкт про ринок землі вже на першому в новому році пленарному засіданні 14 січня.