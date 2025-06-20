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ПОЛІТИКА

Для команди Трампа перемога в Третій світовій починається в Ірані, а завершується в Україні

20 червня 2025, 09:39
Для команди Трампа перемога в Третій світовій починається в Ірані, а завершується в Україні
Спершу саме Україна розглядалася як ключова точка для стримування російсько-китайської агресії.

Адміністрація Дональда Трампа дедалі чіткіше усвідомлює: США, НАТО та їхні союзники опинилися втягнутими в глобальне протистояння проти нової "Осі зла" — Росії, Китаю та їхніх союзників, включно з Іраном.

Про це пишуть у колонці для The Hill полковник у відставці Джонатан Світ і аналітик Марк Тот.

Спершу саме Україна розглядалася як ключова точка для стримування російсько-китайської агресії. Проте фокус поступово зміщується на Близький Схід — Іран, який, за словами авторів, веде війну проти США вже 46 років — напряму та через проксі-групи — у партнерстві з Москвою.

Нещодавно владімір путін запропонував виступити посередником у переговорах між США, Ізраїлем і Іраном, але Трамп відреагував "жорсткою відмовою". Відразу після цього російське МЗС почало погрожувати "ядерною катастрофою", якщо Ізраїль не припинить удари по іранських ядерних об'єктах.

Тим часом ситуація на Близькому Сході загострюється. Ізраїль перебуває під хвилями балістичних атак з боку Ірану, які виснажують його запаси перехоплювачів. Загрозу також відчувають країни Перської затоки — Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ та інші, через які проходить 20% світового експорту нафти.

США, за словами авторів, вже реагують: авіаносці USS Gerald Ford, USS Nimitz та USS Carl Vinson стягуються до регіону, а флот виводиться з Бахрейну. Це сигнал не лише Ірану, а й путіну та Сі Цзіньпіну: червоні лінії будуть захищені.

Тот і Світ вважають, що наступною метою Трампа стане знищення іранської ядерної програми, зокрема об'єкта у Фордо. А Китай, відчуваючи небезпеку, вже намагається виступати як "голос миру", закликаючи до деескалації, але водночас лицемірно звинувачуючи Ізраїль, ігноруючи злочини рф в Україні.

Аналітики наголошують: світ стоїть на порозі Третьої світової, і її поля бою — стратегічно пов’язані. Перемога США повинна початися з Ірану й завершитися у вільній Україні. І лише цілісна відповідь на всі виклики — ключ до глобальної безпеки.

ІзраїльКитайІранДональд Трампвійна в Україні

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