Для "несуттєвих" подорожей до країн ЄС із 1 березня вводять нові правила

Рада ЄС ухвалила нові рекомендації щодо тимчасових обмежень на «несуттєві» подорожі до країн Євросоюзу, за якими з 1 березня такі подорожі будуть дозволені людям із чинними COVID-сертифікатами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Європейської ради.

«Рада ЄС ухвалила сьогодні оновлені рекомендації щодо тимчасових обмежень на несуттєві подорожі до ЄС. Ці додатки представлені у відповідь на розвиток пандемії, збільшення обсягів охоплення вакцинацією та бустерними дозами вакцини, а також у зв’язкуііз збільшенням кількості країн, які видають сертифікати, еквівалентні до цифрових COVID-сертифікатів ЄС. Нові рекомендації розпочнуть застосовувати з 1 березня 2022 року», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до рекомендацій, обмеження, пов’язані із COVID-19, мають застосовуватися з урахуванням епідеміологічної ситуації в кожній з третіх країн та виходячи із особистого статусу кожної персони. Зокрема, країнам-членам рекомендовано дозволити несуттєві подорожі для людей, вакцинованих вакцинами, рекомендованими в ЄС або у ВООЗ, тим, хто одужав після інфекції, всім громадянам країн, внесених Євросоюзом до переліку країн, дозволених для подорожей. Водночас для певних категорій таких мандрівників може висуватися вимога пройти додаткове ПЛР-тестування перед поїздкою.

Термін чинності цифрових COVID-сертифікатів – від 14 днів після щеплення і до 270 днів після основного курсу вакцинації або до моменту отримання бустерного щеплення.

Для людей, які одужали від COVID-19, «несуттєві» подорожі будуть дозволені впродовж 180 днів після одужання.

В осіб, які пройшли щеплення вакцинами, рекомендованими ВООЗ, країни-члени можуть запитувати негативні результати ПЛР-тестів, зроблених не пізніше ніж за 72 години до прибуття, встановлювати додаткові вимоги щодо проходження карантину або ізоляції. Негативні ПЛР-тести будуть також вимагатися у людей, які одужали від COVID-19 або були вакциновані вакцинами, рекомендованими в ЄС, але не мають документа, еквівалентного цифровому COVID-сертифікату ЄС.

На дітей від 6 до 18 років для дозволу на несуттєві подорожі поширюються ті ж правила, що і для дорослих. Жодного тестування або додаткових обмежень не передбачено для дітей, молодших за 6 років.

ЄС складає перелік «дозволених» для подорожей країн відповідно до показників захворюваності на COVID-19.

Зокрема, для таких країн кількість випадків коронавірусу на кожні 100 000 населення упродовж 14 днів не має перевищувати 100 осіб (раніше цей показник був встановлений на рівні 75 осіб). Одночасно підвищено кількість тестів, які мають робитися щотижнево – з розрахунку на кожні 100 000 населення така кількість підвищена з 300 до 600 тестів. Ще один критерій – кількість позитивних тестів не має перевищувати 4% від їхньої загальної кількості. Враховується також ступінь охоплення вакцинацією, наявність нових та особливо агресивних варіантів коронавірусу, загальна відповідь країни на поширення інфекції.

Враховуючи зростання рівня вакцинації у третіх країнах, до 30 квітня ЄС може уточнити ці правила. Відповідна пропозиція може виходити від Єврокомісії і має бути затверджена на рівні Ради ЄС.

Як повідомлялося, Рада ЄС ухвалила рекомендації щодо поступового скасування тимчасових обмежень на несуттєві подорожі до Євросоюзу 30 червня 2020 року. Відповідний перелік країн регулярно переглядається та оновлюється за рішенням Ради ЄС.

У зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації Україна була вилучена із «зеленого» списку ЄС з 9 листопада 2021 року. Водночас громадяни України можуть подорожувати до країн Євросоюзу за наявності чинних та відповідних COVID-сертифікатів. Умови для подорожей в країни ЄС можуть різнитися, тож їх перед поїздкою варто уточнювати на сайті МЗС України.