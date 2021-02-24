Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Для отримання українського громадянства треба буде підтвердити володіння українською мовою на рівні В1

Оголошене рішення попереднє, і питання ще виноситиметься на громадське обговорення
Претенденти на отримання українського громадянства повинні будуть скласти іспит на володіння українською мовою на рівні В1.
Для отримання українського громадянства треба буде підтвердити володіння українською мовою на рівні В1 Фото: iPress.ua / Михайло Гема

"Для того, щоб отримати громадянство України, після безлічі консультацій ми зупинилися на тому, що, відповідно до Європейської рамки кваліфікацій для навчання і перевірки іноземних мов, буде рівень В1", - сказала Демська під час публічного звіту про результати діяльності комісії у 2020 році в Києві в середу, пише "Інтерфакс-Україна".

Водночас вона зазначила, що це рішення попереднє, і питання ще виноситиметься на громадське обговорення.

Як повідомлялося, 16 липня 2021 року набуває чинності норма про іспит на рівень володіння державною мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови, який потрібен для отримання громадянства України.

Читайте також: Мовний омбудсман закликає скасувати рішення про "регіональні мови"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 02 2021 13:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Боротьба з COVID-19: як реагує світ на обмеження поїздок

Боротьба з COVID-19: як реагує світ на обмеження поїздок

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.