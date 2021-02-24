Для отримання українського громадянства треба буде підтвердити володіння українською мовою на рівні В1
"Для того, щоб отримати громадянство України, після безлічі консультацій ми зупинилися на тому, що, відповідно до Європейської рамки кваліфікацій для навчання і перевірки іноземних мов, буде рівень В1", - сказала Демська під час публічного звіту про результати діяльності комісії у 2020 році в Києві в середу, пише "Інтерфакс-Україна".
Водночас вона зазначила, що це рішення попереднє, і питання ще виноситиметься на громадське обговорення.
Як повідомлялося, 16 липня 2021 року набуває чинності норма про іспит на рівень володіння державною мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови, який потрібен для отримання громадянства України.
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