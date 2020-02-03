Для таких компаній, як IKEA, важливі прозоре законодавство та боротьба з корупцією в Україні - глава МЗС

Лінде зазначила, що в Україні наразі активно впроваджуються антикорупційні реформи, і у Швеції високо оцінюють цю діяльність

"IKEA є приватною компанією, і ми, як держава, не маємо важелів впливу на їхні рішення. Але я, як колишній міністр торгівлі, маю поінформувати вас про те, що шведські компанії, які працюють на українському ринку, зазначають як вимогу номер один - прозоріше і зрозуміліше законодавство, а також рішучіші кроки українського уряду щодо подолання корупції"

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде зазначає, що для роботи шведських компаній, зокрема IKEA, на українському ринку важливі прозоре законодавство та боротьба з корупцією в Україні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"IKEA є приватною компанією, і ми, як держава, не маємо важелів впливу на їхні рішення. Але я, як колишній міністр торгівлі, маю поінформувати вас про те, що шведські компанії, які працюють на українському ринку, зазначають як вимогу номер один - прозоріше і зрозуміліше законодавство, а також рішучіші кроки українського уряду щодо подолання корупції", - сказала вона на брифінгу після зустрічі з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком, реагуючи на його репліку про можливий прихід компанії IKEA в Україну.

Лінде зазначила, що в Україні наразі активно впроваджуються антикорупційні реформи, і у Швеції високо оцінюють цю діяльність.

Нагадаємо, що IKEA готується продавати фрикадельки без м'яса