Для таких компаній, як IKEA, важливі прозоре законодавство та боротьба з корупцією в Україні - глава МЗС
Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде зазначає, що для роботи шведських компаній, зокрема IKEA, на українському ринку важливі прозоре законодавство та боротьба з корупцією в Україні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"IKEA є приватною компанією, і ми, як держава, не маємо важелів впливу на їхні рішення. Але я, як колишній міністр торгівлі, маю поінформувати вас про те, що шведські компанії, які працюють на українському ринку, зазначають як вимогу номер один - прозоріше і зрозуміліше законодавство, а також рішучіші кроки українського уряду щодо подолання корупції", - сказала вона на брифінгу після зустрічі з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком, реагуючи на його репліку про можливий прихід компанії IKEA в Україну.
Лінде зазначила, що в Україні наразі активно впроваджуються антикорупційні реформи, і у Швеції високо оцінюють цю діяльність.
Нагадаємо, що IKEA готується продавати фрикадельки без м'яса
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