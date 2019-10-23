Для того, аби призупинити глобальне потепління на 20 років потрібно $300 млрд - ООН

Для реалізації плану людству необхідно відновити близько 900 мільйонів гектарів земель, які були деградовані внаслідок людської діяльності

За даними фахівців Організації об’єднаних націй, для призупинення росту викидів парникових газів в атмосферу, що дозволить відтермінувати глобальне потепління на щонайменше 20 років, людству потрібно інвестувати близько 300 мільярдів доларів у висадку нових дерев.

Зазначається, що висадка дерев допоможе абсорбувати надмірні викиди вуглекислого газу з атмосфери, який вважається найбільш шкідливим для клімату парниковим газом, повідомляє "Громадське". Дерева та рослини здатні "замкнути" вуглекислий газ у ґрунті. Як наслідок, людство отримає близько 20 років на те, щоб розвинути та адаптуватись до нешкідливих для клімату технологій.

Для реалізації плану людству необхідно відновити близько 900 мільйонів гектарів земель, які були деградовані внаслідок людської діяльності. Відновлення цих земель та засадження їх рослинами дозволить конвертувати достатній обсяг біомаси для того, аби поглинути надмірні викиди парникових газів та збалансувати викиди CO2 на 15-20 років.

300 мільярдів доларів, необхідні для відновлення ґрунтів та висадку дерев. Автори дослідження зазначають, що ці витрати співрозмірні з річним ВВП Чилі або військовими видатками всіх країн світу за 60 днів.

Раніше в Ефіопії за 12 годин висадили понад 353 мільйонів дерев. Так влада країни вирішила боротися зі зміною клімату.

Нагадаємо, що через потепління у водах Аляски зник лід.