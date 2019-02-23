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Для трансплантації органів і кісткового мозку за кордон направлять 31 людину

Загалом у 2019 році МОЗ ухвалило рішення про лікування за кордоном державним коштом вже щодо 75 пацієнтів
Для трансплантації органів і кісткового мозку за кордон бюджетними коштами направлять 31 людину — 18 дорослих та 13 дітей.
Для трансплантації органів і кісткового мозку за кордон направлять 31 людину Фото: moz.gov.ua

14 пацієнтам з 31 одного необхідна трансплантація кісткового мозку, 17 - трансплантація органів.

На таке лікування витратять близько 74 мільйонів гривень - це бюджетні кошти та залишки грошей в іноземних клініках.

Як зазначають у МОЗ, на програму "Лікування громадян України за кордоном" у 2019 році мають витратити 690 мільйонів гривень з бюджету.

На початку року на лікування за кордон вже направили 44 людини, відтак загалом у 2019 році МОЗ ухвалило рішення про лікування за кордоном державним коштом вже щодо 75 пацієнтів.

У 2018 році за кордоном за держкошт лікувалися 278 людей, що на 19% більше ніж у 2017. Найчастіше минуло року українців лікувалися в Білорусі та Туреччині.

У жовтні 2018 Кабінет міністрів України схвалив рішення про перенаправлення 101 мільйона гривень на програми з лікування українців закордоном.

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23 02 2019 12:56
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