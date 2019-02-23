Для трансплантації органів і кісткового мозку за кордон направлять 31 людину
14 пацієнтам з 31 одного необхідна трансплантація кісткового мозку, 17 - трансплантація органів.
На таке лікування витратять близько 74 мільйонів гривень - це бюджетні кошти та залишки грошей в іноземних клініках.
Як зазначають у МОЗ, на програму "Лікування громадян України за кордоном" у 2019 році мають витратити 690 мільйонів гривень з бюджету.
На початку року на лікування за кордон вже направили 44 людини, відтак загалом у 2019 році МОЗ ухвалило рішення про лікування за кордоном державним коштом вже щодо 75 пацієнтів.
У 2018 році за кордоном за держкошт лікувалися 278 людей, що на 19% більше ніж у 2017. Найчастіше минуло року українців лікувалися в Білорусі та Туреччині.
У жовтні 2018 Кабінет міністрів України схвалив рішення про перенаправлення 101 мільйона гривень на програми з лікування українців закордоном.
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