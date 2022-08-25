CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ сусідній Польщі запрацювала безплатна гаряча лінія для учнів та студентів з України від фонду "Польський Центр міжнародної допомоги" (РСРМ), ЮНІСЕФ та Міністерства освіти і науки Польщі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Для українських школярів та студентів, що навчаються в Польщі запрацювала гаряча лінія допомоги
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт фонду РСРМ.
"Ми запустили цю гарячу лінію, тому що людям з України потрібна конкретна інформація. Ми намагаємося відповісти на всі питання, які можуть виникнути, а якщо виникають нові питання, збираємо необхідну інформацію від департаменту, шкіл, організацій", – розповіла координаторка спільного проєкту Олександра Мізерська.
Інформацію на усі ці теми можна отримати за номером телефону +48 22 100 13 00. Гаряча лінія працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00.
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25 08 2022 13:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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