Для українських школярів та студентів, що навчаються в Польщі запрацювала гаряча лінія допомоги

У сусідній Польщі запрацювала безплатна гаряча лінія для учнів та студентів з України від фонду "Польський Центр міжнародної допомоги" (РСРМ), ЮНІСЕФ та Міністерства освіти і науки Польщі.

Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт фонду РСРМ. "Ми запустили цю гарячу лінію, тому що людям з України потрібна конкретна інформація. Ми намагаємося відповісти на всі питання, які можуть виникнути, а якщо виникають нові питання, збираємо необхідну інформацію від департаменту, шкіл, організацій", – розповіла координаторка спільного проєкту Олександра Мізерська. Інформацію на усі ці теми можна отримати за номером телефону +48 22 100 13 00. Гаряча лінія працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00.

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