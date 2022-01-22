НОВИНИПрограмісти з Держспецзвʼязку за власною ініціативою розробили месенджер для військових "Розмова".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Для українських військових розробляють окремий месенджер "Розмова"
Ми не можемо говорити про захищеність будь-яких додатків, адже обробка інформації означає, що вона десь зберігається певний час, – пояснює Щиголь. – Якщо ти носій держтаємниці і в тебе є певні знання та навички, треба себе обмежити в користуванні додатками
Андрій Попіль. Фото: Андрій Попіль
Про це розповів в інтервʼю Forbes голова відомства Юрій Щиголь.
Спочатку месенджер перевірять на рівень захищеності, а тоді вирішать, чи пропонувати військовим.
"Ми не можемо говорити про захищеність будь-яких додатків, адже обробка інформації означає, що вона десь зберігається певний час, – пояснює Щиголь. – Якщо ти носій держтаємниці і в тебе є певні знання та навички, треба себе обмежити в користуванні додатками".
Зараз українським військовим пропонують користуватися швейцарською програмою Threema, цей же месенджер використовує швейцарська армія. Він відповідає нормам Європейського Союзу щодо збереження даних.
Ще в 2018 році Генеральний штаб Збройних сил України закликав військовослужбовців не користуватися месенджерами в зоні бойових дій.
"У месенджерів типу Telegram та Viber сервери знаходяться в Росії, а у WhatsApp та Skype – у США, – сказав тодішній начальник військ зв’язку Володимир Рапко. – Якщо ви відкрили месенджер і працюєте в ньому, то в ньому є всі дані про вас".
Водночас у Viber заявили, що дані українських користувачів зберігаються і продовжують зберігатися в Amazon Web Services з дотриманням безпеки. Вони не зберігалися і ніколи не будуть зберігатися на серверах компанії в Росії.
"При цьому, всі особисті чати у Viber зашифровані сквозним шифруванням і не зберігаються на серверах, компанія ніколи не має доступу до переписки своїх користувачів, у якій країні вони не були б", – заявили в компанії.
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22 01 2022 11:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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