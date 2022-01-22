Для українських військових розробляють окремий месенджер "Розмова"

Ми не можемо говорити про захищеність будь-яких додатків, адже обробка інформації означає, що вона десь зберігається певний час, – пояснює Щиголь. – Якщо ти носій держтаємниці і в тебе є певні знання та навички, треба себе обмежити в користуванні додатками

Програмісти з Держспецзвʼязку за власною ініціативою розробили месенджер для військових "Розмова".

Про це розповів в інтервʼю Forbes голова відомства Юрій Щиголь.

Спочатку месенджер перевірять на рівень захищеності, а тоді вирішать, чи пропонувати військовим.

"Ми не можемо говорити про захищеність будь-яких додатків, адже обробка інформації означає, що вона десь зберігається певний час, – пояснює Щиголь. – Якщо ти носій держтаємниці і в тебе є певні знання та навички, треба себе обмежити в користуванні додатками".

Зараз українським військовим пропонують користуватися швейцарською програмою Threema, цей же месенджер використовує швейцарська армія. Він відповідає нормам Європейського Союзу щодо збереження даних.

Ще в 2018 році Генеральний штаб Збройних сил України закликав військовослужбовців не користуватися месенджерами в зоні бойових дій.

"У месенджерів типу Telegram та Viber сервери знаходяться в Росії, а у WhatsApp та Skype – у США, – сказав тодішній начальник військ зв’язку Володимир Рапко. – Якщо ви відкрили месенджер і працюєте в ньому, то в ньому є всі дані про вас".

Водночас у Viber заявили, що дані українських користувачів зберігаються і продовжують зберігатися в Amazon Web Services з дотриманням безпеки. Вони не зберігалися і ніколи не будуть зберігатися на серверах компанії в Росії.

"При цьому, всі особисті чати у Viber зашифровані сквозним шифруванням і не зберігаються на серверах, компанія ніколи не має доступу до переписки своїх користувачів, у якій країні вони не були б", – заявили в компанії.