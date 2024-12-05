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Дмитро Кулеба працевлаштувався в США після своєї відставки з посади голови МЗС України

05 грудня 2024, 13:51
Дмитро Кулеба працевлаштувався в США після своєї відставки з посади голови МЗС України
Фото: Уніан
Кулеба займав пост міністра закордонних справ України з 4 березня 2020-го по 5 вересня 2024-го.
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відставку якого Верховна Рада України затвердила 5 вересня, став співробітником Гарвардського університету в Кембриджі (штат Массачусетс, США).
 
Про це стало відомо із профайла колишнього дипломата, який з'явився на сайті навчального закладу.
 
Кулеба обійняв посаду старшого наукового співробітника Центру науки та міжнародних відносин Роберта й Рене Белфер (також відомого як Центр Белфер), який є дослідницьким центром університетської школи Кеннеді.
 
У профайлі на сайті Гарварда його названо "одним із найпомітніших і найефективніших" членів команди президента України Володимира Зеленського з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну.
 
"Кулеба продемонстрував виняткову майстерність у викладі інтересів і наративів своєї країни. Під його керівництвом Міністерство закордонних справ України досягло успіху в комунікації у воєнний час і стало першим у світі, яке запровадило прессекретаря, котрим керує штучний інтелект. У вересні 2024 року його перебування на посаді міністра завершилося", – пише університет в описі співробітника.
Дмитро Кулебавійна в Україніросія окупанти

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