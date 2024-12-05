Дмитро Кулеба працевлаштувався в США після своєї відставки з посади голови МЗС України

Кулеба займав пост міністра закордонних справ України з 4 березня 2020-го по 5 вересня 2024-го.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відставку якого Верховна Рада України затвердила 5 вересня, став співробітником Гарвардського університету в Кембриджі (штат Массачусетс, США).

Про це стало відомо із профайла колишнього дипломата, який з'явився на сайті навчального закладу.

Кулеба обійняв посаду старшого наукового співробітника Центру науки та міжнародних відносин Роберта й Рене Белфер (також відомого як Центр Белфер), який є дослідницьким центром університетської школи Кеннеді.

У профайлі на сайті Гарварда його названо "одним із найпомітніших і найефективніших" членів команди президента України Володимира Зеленського з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну.

"Кулеба продемонстрував виняткову майстерність у викладі інтересів і наративів своєї країни. Під його керівництвом Міністерство закордонних справ України досягло успіху в комунікації у воєнний час і стало першим у світі, яке запровадило прессекретаря, котрим керує штучний інтелект. У вересні 2024 року його перебування на посаді міністра завершилося", – пише університет в описі співробітника.