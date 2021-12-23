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Дніпро через 300 років може перетворитися на пустелю, у річці знайшли 161 забрудник - Держекоінспекція

Щодня через порушення природоохоронного законодавства водним об’єктам Київщини у 2021 році завдавалися збитки по 115 тисяч гривень
Перевірки Держекоінспекції виявили Дніпрі 161 хімічний забрудник. Наслідками цього може стати перетворення річки на пустелю через 300 років.
Дніпро через 300 років може перетворитися на пустелю, у річці знайшли 161 забрудник - Держекоінспекція Зелені водорості в Дніпрі Фото: Артем Захарченко/Facebook

Про це повідомили у відомстві на пресконференції щодо підсумків роботи у 2021 році, зазначає "Громадське".

Інспекція перевірила підприємства-забруднювачі Києва та Київської області. Так, у Дніпрі виявили зокрема перевищення допустимих концентрацій нітратів, заліза, нітритів, фосфатів, сульфатів, хімічного споживання кисню, біохімічної потреби кисню та хлоридів.

Наголошується, що щодня через порушення природоохоронного законодавства водним об’єктам Київщини у 2021 році завдавалися збитки по 115 тисяч гривень.

Наслідками цих порушень Держекоінспекція називає цвітіння річок, мор рибних ресурсів та обміління. За прогнозами вчених НАН України, Дніпро може перетворитися на пустелю впродовж найближчих 300 років.

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23 12 2021 13:58
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