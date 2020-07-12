Дніпропетровська та Донецька області недовиконують план щодо ліжок із доступом до кисню - Степанов

Степанов також повідомив, що за минулий тиждень було закуплено 66 тис. тестів на антиген

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав Дніпропетровську та Донецьку області серед тих, які недовиконують план щодо кількості ліжок, де пацієнтів можуть підключати до кисню.

Як повідомляється на сайті президента України, на традиційній селекторній нараді під головуванням глави держави Степанов водночас зазначив, що деякі області перевиконують план за цим показником, пише "Інтерфакс-Україна".

На запитання глави держави, чи збільшується кількість ліжок, забезпечених доступом до медичного кисню, що він ініціював раніше, міністр охорони здоров'я повідомив, що з листопада було додано понад 15 тисяч таких ліжок.

Степанов також повідомив, що за минулий тиждень було закуплено 66 тис. тестів на антиген, а до кінця року міністерство має намір закупити 1,3 млн таких тестів.

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