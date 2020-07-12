Дніпропетровська та Донецька області недовиконують план щодо ліжок із доступом до кисню - Степанов
Як повідомляється на сайті президента України, на традиційній селекторній нараді під головуванням глави держави Степанов водночас зазначив, що деякі області перевиконують план за цим показником, пише "Інтерфакс-Україна".
На запитання глави держави, чи збільшується кількість ліжок, забезпечених доступом до медичного кисню, що він ініціював раніше, міністр охорони здоров'я повідомив, що з листопада було додано понад 15 тисяч таких ліжок.
Степанов також повідомив, що за минулий тиждень було закуплено 66 тис. тестів на антиген, а до кінця року міністерство має намір закупити 1,3 млн таких тестів.
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