До 11 000 військових з КНДР готуються вступити у війну росії проти України – Буданов

Перші 2600 північнокорейських солдат допоможуть росії звільняти Курськ.

Наразі майже 11 000 піхотних військ Північної Кореї навчаються на сході рф, щоб воювати в Україні.

Про це повідомив The War Zone, посилаючись на начальника Головного управління розвідки оборони України Кирила Буданова.

"Вони будуть готові воювати в Україні вже 1 листопада", - заявив Буданов.

Він додав, що Північнокорейські війська будуть використовувати російську техніку та боєприпаси.

Перший кадровий склад із 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна створила плацдарм із запеклими боями. Куди підуть інші північнокорейські війська, незрозуміло, додав він.

"Зараз ми не маємо повної картини", - додав глава ГУР.

Частина Сил Пхеньяна вже були вбиті в Україні, пише видання.

Коментарі Буданова прозвучали через кілька годин після того, як президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у Брюсселі, що приблизно 10 000 північнокорейських військових готуються воювати з його країною на боці рф.

Зеленський попередив, що вторгнення третьої країни у бойові дії перетворить конфлікт на "світову війну", але подробиці український лідер не розкрив.

Днем раніше заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив у Сеулі, що Вашингтон і його союзники стурбовані військовою підтримкою Північною Кореєю війни росії в Україні, але не зміг підтвердити заяву України про те, що північнокорейські солдати були направлені воювати на стороні москви.

У вівторок українські ЗМІ повідомили, що близько 3000 військовослужбовців формують "Особливий Бурятський батальйон", сформований у складі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС рф для воювання в Україні.

Днями Зеленський заявив, що росія залучає тисячі північнокорейців для війни проти України.