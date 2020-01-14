До березня Е-ticket буде впроваджено на всьому міськелектротранспорті й розпочнеться його впровадження на
У Харкові до березня планується впровадити систему оплати проїзду електронний квиток (Е-ticket) на всьому міськелектротранспорті, заявив міський голова Геннадій Кернес, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Можу з імовірністю 99,9% сказати, що до березня Е-ticket буде впроваджено на всьому міському електротранспорті. Далі почнемо працювати з приватними перевізниками, щоб вони встановлювали валідатори й переходили на оплату єдиним квитком. Якщо це буде впроваджено, ми зможемо думати про систему лояльності, щоб за Е-ticket було їздити дешевше, ніж за одноразовим квитком", - цитує Кернеса прес-служба.
Як повідомлялося, 21 грудня 2016 р. Харківська міськрада дала згоду на укладення інвестиційного договору з інвестором для впровадження системи "Електронний квиток" у міському електротранспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі).
"Доручити Харківському міському голові від імені Харківської міської ради укласти інвестиційний договір на впровадження системи "Електронний квиток" у міському електротранспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі) м. Харкова з переможцем конкурсу з відбору інвестора - ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр", - ідеться в рішенні.
Систему "Електронний квиток" було впроваджено в наземному міськелектротранспорті 1 грудня 2017 року, проте багато пасажирів скаржилися, що не могли купити Е-ticket через те, що термінали з продажу не працювали, а ті, кому вдалося купити електронні квитки, повідомляли про проблеми з роботою валідаторів у наземному міськелектротранспорті.
Упровадити E-ticket у метро планувалося з 1 січня 2018 року, однак згодом ці терміни неодноразово переносилися. Перший турнікет Е-ticket почав працювати в харківському метрополітені 1 березня 2019 року.
Станом на 2 грудня 2019 року на станціях метро було встановлено 200 валідаторів і 81 термінал самообслуговування для продажу й поповнення електронного квитка.
Нагадаємо, що прехід на е-квиток у громадському транспорті Києва відкладено на рік.
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