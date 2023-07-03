До білорусі потраплять не більше ніж тисяча "вагнерівців", решта буде у рф та Африці – експерт

За словами Віктора Ягуна, частина "вагнерівців" може потрапити до армії білорусі, адже у ній дуже серйозна проблема відсутності досвіду бойових дій.

Після заколоту частину "вагнерівців" передадуть під управління Міноборони рф, а решта розійдуться територією росії або поїдуть за контрактами за кордон. Деякі найманці можуть увійти до складу армії білорусі, про що раніше заявляв самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко.

Про це в ефірі телеканалу FreeДом заявив генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун.

"Частина "вагнерівців" дійсно піде у спецпідрозділи Міністерства оборони рф, частина просто "розсмокчеться" територією росії. Ще одна частина піде за контрактами, які є за кордоном, а там дуже серйозні контракти щодо охорони різних об'єктів у Латинській Америці, зокрема, Венесуелі, Африці, у тому числі Лівії, Сирії", – каже він.

За словами Ягуна, частина з них може потрапити до армії білорусі, адже у ній дуже серйозна проблема відсутності досвіду бойових дій.

"Вони можуть бути інструкторами, але туди потраплять не більше ніж тисяча осіб. Думаю, тих, що пройшли в'язниці, їх точно не випустять із росії. І легенда про вісім тисяч бійців у білорусі смішно виглядає. Насамперед, напевно, розраховано на Україну, що ми зараз почнемо з переляку набирати біля кордону солдатів, бо вони нібито рвуться у бій", – зазначив спікер.

Також експерт наголосив, що лідер ПВК "Вагнер" Євгєній Прігожин сам собі побудував бізнес-імперію, сам її повністю розвалив, і його майбутнє дуже туманне.

"Навіть якщо він думає, що може сховатися в Африці або в Латинській Америці, думаю, що і там його знайдуть. Єдине, що я не вірю в те, що його буде знищено по-тихому. Думаю, що це буде дуже демонстративно. Те, що Прігожину залишилося дуже мало, це стовідсотково", – підсумував гість ефіру.