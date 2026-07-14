До Дня взяття Бастилії в Парижі відбувся найбільший в історії військовий парад
14 липня 2026, 15:33
Скриншот з відео
На ньому був присутній президент України та українські військові, які взяли участь у парадній ході.
З нагоди Дня взяття Бастилії, національного свята Франції, у Парижі відбувся військовий парад. На ньому був присутній президент України Володимир Зеленський та українські військові, які взяли участь у парадній ході.
Про це пише Le Monde.
Цьогорічний військовий парад став останнім для очільника Франції Емманюеля Макрона на посаді президента, з якої він іде у 2027 році. За словами представника адміністрації французького президента, урочистості мали продемонструвати "переозброєння Франції, її стратегічну автономію та стратегічне пробудження Європи"».
У параді взяли участь рекордні 6700 військовослужбовців, 98 літаків, 31 вертоліт і 315 одиниць військової техніки, які пройшли традиційним маршрутом від Тріумфальної арки до площі Згоди. Серед військових на параді було 500 представників країн "коаліції охочих", які підтримують Україну у війні проти росії. Також маршем пройшли 25 українських військових.
"Гордий бачити, як українські військові крокують пліч-о-пліч із нашими військами. Символ братерства, сміливості та спільної долі. Наші думки — з українським народом, який бореться за свою свободу і разом із нею за свободу всіх європейців", – написав у соцмережах Макрон.
За проходженням військових спостерігали європейські лідери, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський. У повітряній частині параду взяли участь два французькі винищувачі Mirage 2000, у кабінах яких другими пілотами були українські льотчики, підготовлені у Франції.