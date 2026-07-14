До Дня взяття Бастилії в Парижі відбувся найбільший в історії військовий парад

На ньому був присутній президент України та українські військові, які взяли участь у парадній ході.

З нагоди Дня взяття Бастилії, національного свята Франції, у Парижі відбувся військовий парад. На ньому був присутній президент України Володимир Зеленський та українські військові, які взяли участь у парадній ході.

Про це пише Le Monde.

Цьогорічний військовий парад став останнім для очільника Франції Емманюеля Макрона на посаді президента, з якої він іде у 2027 році. За словами представника адміністрації французького президента, урочистості мали продемонструвати "переозброєння Франції, її стратегічну автономію та стратегічне пробудження Європи"».

У параді взяли участь рекордні 6700 військовослужбовців, 98 літаків, 31 вертоліт і 315 одиниць військової техніки, які пройшли традиційним маршрутом від Тріумфальної арки до площі Згоди. Серед військових на параді було 500 представників країн "коаліції охочих", які підтримують Україну у війні проти росії. Також маршем пройшли 25 українських військових.