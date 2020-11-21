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До кінця листопада до України надійде понад 8 тисяч кисневих концентраторів - Кирило Тимошенко

За його словами, за перші два тижні листопада були поставлені 5,5 тис. концентраторів і це не межа
Тимошенко пояснив, що проблеми з киснем виникли, зокрема, через те, що хтось у регіонах не розумів, як правильно швидко витратити субвенцію від Кабінету Міністрів і швидко отримати кисень, а замість цього підписав якісь довгограючі контракти.
До кінця листопада до України надійде понад 8 тисяч кисневих концентраторів - Кирило Тимошенко Фото: liga.net

Проблему нестачі кисню в лікарнях для пацієнтів із COVID-19 вирішує Офіс президента спільно з обласними державними адміністраціями шляхом швидкої закупівлі концентраторів кисню,  повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заступника керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Ми розуміємо, що кисню у великій кількості недостатньо. Ми спільно з усіма обласними адміністраціями йдемо шляхом швидкої закупівлі концентраторів кисню, машин на одне або два ліжка. Ми знайшли за тиждень вже 10 тис. концентраторів і вони приїжджають просто тисячами щодня. Всі імпортери, які возять наразі концентратори, працюють саме з закріпленими регіонами. Ми в Офісі президента надаємо допомогу з логістики, а далі вже ОДА працюють безпосередньо з імпортерами", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, за перші два тижні листопада були поставлені 5,5 тис. концентраторів і це не межа. "Я гадаю, за поточний тиждень ми отримаємо декілька тисяч, наступного тижня - ще декілька тисяч. До 1 грудня мають приїхати ще 8,3 тис. штук", - зазначив Тимошенко.

Заступник голови ОП зауважив, що другий напрям - це встановлення централізованого кисню, довгострокові контракти, які підписують, щоб централізовано поставити кисень до великих опорних лікарень.

Тимошенко пояснив, що проблеми з киснем виникли, зокрема, через те, що хтось у регіонах не розумів, як правильно швидко витратити субвенцію від Кабінету Міністрів і швидко отримати кисень, а замість цього підписав якісь довгограючі контракти.

"Ми наразі точково працюємо з кожним регіоном. У нас тричі на тиждень проходять спільні наради. Подивилися, як все відбувається. Відсіяли контракти на встановлення централізованого кисню, тому що поставити його наразі - це точкові випадки, один-два. Всі інші станції можуть приїхати в січні-лютому. Це така сама історія, яку ми проходили з апаратами ШВЛ, коли були черги", - розповів він.

Нагадаємо, що МОЗ продовжує нарощувати число ліжок з підведеним киснем

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21 11 2020 12:12
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