Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

До кінця наступного тижня може відбутися тристороння зустріч Трампа, Зеленського та путіна

13 серпня 2025, 19:39
До кінця наступного тижня може відбутися тристороння зустріч Трампа, Зеленського та путіна
Фото: з вільних джерел
США вже працюють над визначенням місця для переговорів.

Готується тристороння зустріч президентів України Володимира Зеленського, США Дональда Трампа та російського лідера Володимира путіна.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на власні джерела.
"Два джерела, знайомі з перебігом переговорів, повідомили CBS News у вівторок, що США працюють над визначенням місця для зустрічі Трампа, путіна та Зеленського вже наприкінці наступного тижня", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 15 серпня на Алясці відбудеться зустріч Трампа та путіна.

Раніше президент США припустив, що мирна угода між москвою і Києвом може передбачати "певний обмін територіями", але при цьому пообіцяв, що Україна поверне частину своїх земель.

 
РосіяСШАУкраїнапереговори

Останні матеріали

Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Політика
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 13:05
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Технології
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 07:06
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 серпня 2025, 14:39
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Політика
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 23:48
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Технології
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 16:54
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Політика
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 12:26
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Політика
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 01:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється