До кінця наступного тижня може відбутися тристороння зустріч Трампа, Зеленського та путіна
Готується тристороння зустріч президентів України Володимира Зеленського, США Дональда Трампа та російського лідера Володимира путіна.
Про це повідомляє CBS News з посиланням на власні джерела.
"Два джерела, знайомі з перебігом переговорів, повідомили CBS News у вівторок, що США працюють над визначенням місця для зустрічі Трампа, путіна та Зеленського вже наприкінці наступного тижня", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 15 серпня на Алясці відбудеться зустріч Трампа та путіна.
Раніше президент США припустив, що мирна угода між москвою і Києвом може передбачати "певний обмін територіями", але при цьому пообіцяв, що Україна поверне частину своїх земель.