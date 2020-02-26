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До кінця року Україна разом із SOCAR відкриє на "Чонгарі" великий хаб для обслуговування громадян

"Найближчим часом представники турецької сторони приїдуть в Україну, щоб визначити ділянки для будівництва"
"Держава спільно з компанією SOCAR до кінця року відкриє на "Чонгарі" великий хаб для обслуговування громадян. Там буде повноцінний центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші важливі об'єкти", - заявив президент на форумі Age of Crimea 2020 у середу в Києві.
До кінця року Україна разом із SOCAR відкриє на "Чонгарі" великий хаб для обслуговування громадян Фото: з вільних джерел

Україна спільно з державною нафтовою компанією Азербайджану SOCAR до кінця 2020 року відкриє на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар" великий хаб для обслуговування громадян, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Держава спільно з компанією SOCAR до кінця року відкриє на "Чонгарі" великий хаб для обслуговування громадян. Там буде повноцінний центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші важливі об'єкти", - заявив президент на форумі Age of Crimea 2020 у середу в Києві.

Він також зазначив, що Україна зробила чимало для облаштування пунктів перетину, але це все тимчасові споруди.

Зеленський також нагадав, що є домовленість із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом щодо підтримки Туреччиною будівництва 500 квартир для кримських переселенців. "Найближчим часом представники турецької сторони приїдуть в Україну, щоб визначити ділянки для будівництва", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Socar почала торгувати природним газом в Україні

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26 02 2020 12:24
ТЕГИ: Socar, послуги
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