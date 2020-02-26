До кінця року Україна разом із SOCAR відкриє на "Чонгарі" великий хаб для обслуговування громадян
Україна спільно з державною нафтовою компанією Азербайджану SOCAR до кінця 2020 року відкриє на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар" великий хаб для обслуговування громадян, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Держава спільно з компанією SOCAR до кінця року відкриє на "Чонгарі" великий хаб для обслуговування громадян. Там буде повноцінний центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші важливі об'єкти", - заявив президент на форумі Age of Crimea 2020 у середу в Києві.
Він також зазначив, що Україна зробила чимало для облаштування пунктів перетину, але це все тимчасові споруди.
Зеленський також нагадав, що є домовленість із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом щодо підтримки Туреччиною будівництва 500 квартир для кримських переселенців. "Найближчим часом представники турецької сторони приїдуть в Україну, щоб визначити ділянки для будівництва", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, що Socar почала торгувати природним газом в Україні
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