До кредиту ЄС для України на 90 млрд євро приєднається ще одна країна
04 травня 2026, 09:53
Британія також запровадить новий пакет жорстких санкцій проти рф.
Велика Британія планує розпочати переговори з Європейським Союзом, щоб долучитися до кредитної програми для України на 90 мільярдів євро.
Про це повідомив Bloomberg.
За їхніми даними, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на саміті Європейської політичної спільноти заявить, що країна хоче об’єднати зусилля з ЄС, "щоб підтримати Україну на фронті й повернути її суверенні території".
Він також, як передає медіа, наголосить на тому, що участь у кредиті не лише допоможе Україні, але й створить "можливості для британської промисловості повноцінно відігравати свою роль".
"Я завжди діятиму в наших національних інтересах: захищати нашу безпеку, підтримувати наших союзників та забезпечувати робочі місця та стабільність у Великій Британії", – писав Стармер, передає Bloomberg.
Зазначимо, за даними Times, Європейський Союз може дозволити оборонним компаніям Великої Британії долучитися до закупівель зброї для України в межах кредиту на 90 мільярдів євро.