До кредиту ЄС для України на 90 млрд євро приєднається ще одна країна

Британія також запровадить новий пакет жорстких санкцій проти рф.

Велика Британія планує розпочати переговори з Європейським Союзом, щоб долучитися до кредитної програми для України на 90 мільярдів євро.

За їхніми даними, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на саміті Європейської політичної спільноти заявить, що країна хоче об’єднати зусилля з ЄС, "щоб підтримати Україну на фронті й повернути її суверенні території".

Він також, як передає медіа, наголосить на тому, що участь у кредиті не лише допоможе Україні, але й створить "можливості для британської промисловості повноцінно відігравати свою роль".