Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

До кредиту ЄС для України на 90 млрд євро приєднається ще одна країна

04 травня 2026, 09:53
До кредиту ЄС для України на 90 млрд євро приєднається ще одна країна
Британія також запровадить новий пакет жорстких санкцій проти рф.
Велика Британія планує розпочати переговори з Європейським Союзом, щоб долучитися до кредитної програми для України на 90 мільярдів євро.
 
Про це повідомив Bloomberg.
 
За їхніми даними, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на саміті Європейської політичної спільноти заявить, що країна хоче об’єднати зусилля з ЄС, "щоб підтримати Україну на фронті й повернути її суверенні території".
 
Він також, як передає медіа, наголосить на тому, що участь у кредиті не лише допоможе Україні, але й створить "можливості для британської промисловості повноцінно відігравати свою роль".
 
"Я завжди діятиму в наших національних інтересах: захищати нашу безпеку, підтримувати наших союзників та забезпечувати робочі місця та стабільність у Великій Британії", – писав Стармер, передає Bloomberg.
 
Зазначимо, за даними Times, Європейський Союз може дозволити оборонним компаніям Великої Британії долучитися до закупівель зброї для України в межах кредиту на 90 мільярдів євро.

 

війна в Україніросія окупантиВелика Британія

Останні матеріали

Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Політика
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 травня 2026, 12:45
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 травня 2026, 10:17
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Політика
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Технології
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 травня 2026, 08:18
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Бізнес & Фінанси
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Політика
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється