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До Київської області намагалися ввезти контрабанду зубної пасти на суму понад 1,1 млн грн

Згідно з поданими до митного контролю водієм фірми-перевізника документами, до Київської області переміщувався товар вагою майже 15 тис. кг і загальною вартістю понад EUR61,7 тис.
"4133 коробки з майже 111 тис. тюбиками зубної пасти прямували на одну з фірм Київщини від болгарської фірми-відправника. Буковинські митники встановили це порушення митного законодавства під час переміщення вантажу через пункт пропуску "Порубне-Сірет" митного поста "Вадул-Сірет", - повідомляє прес-служба Буковинської митниці на сторінці у Facebook.
До Київської області намагалися ввезти контрабанду зубної пасти на суму понад 1,1 млн грн Фото: з вільних джерел

Співробітники Буковинської митниці Державної митної служби затримали ділків, які намагалися провезти в Україну з використанням подвійних документів товар загальною вартістю 1,1 млн грн., повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"4133 коробки з майже 111 тис. тюбиками зубної пасти прямували на одну з фірм Київщини від болгарської фірми-відправника. Буковинські митники встановили це порушення митного законодавства під час переміщення вантажу через пункт пропуску "Порубне-Сірет" митного поста "Вадул-Сірет", - повідомляє прес-служба Буковинської митниці на сторінці у Facebook.

Так, згідно з поданими до митного контролю водієм фірми-перевізника документами, до Київської області переміщувався товар вагою майже 15 тис. кг і загальною вартістю понад EUR61,7 тис. Проте під час поглибленого огляду транспорту митники виявили подвійний пакет документів на вантаж.

"Встановлено, що для здійснення митних формальностей подано товаросупровідні документи з більшою вартістю товарів на понад EUR22 тис. для завищення їхньої ціни", - йдеться в повідомленні.

Буковинська митниця наголошує, що зазначені дії в подальшому могли призвести до завищення ціни на товар під час його реалізації на території України. Також зазначення більш високої вартості товару в іноземній валюті під час ввезення на митну територію України може свідчити про незаконне виведення грошових коштів за межі митної території країни.

За цим фактом за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил, за яким товар тимчасово вилучено. Справу буде направлено до суду, який визначить покарання для порушника.

Нагадаємо, що СБУ за рік припинила контрабанду наркотиків на сотні мільйонів доларів.
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14 02 2020 11:25
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