До Київської області намагалися ввезти контрабанду зубної пасти на суму понад 1,1 млн грн
Співробітники Буковинської митниці Державної митної служби затримали ділків, які намагалися провезти в Україну з використанням подвійних документів товар загальною вартістю 1,1 млн грн., повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"4133 коробки з майже 111 тис. тюбиками зубної пасти прямували на одну з фірм Київщини від болгарської фірми-відправника. Буковинські митники встановили це порушення митного законодавства під час переміщення вантажу через пункт пропуску "Порубне-Сірет" митного поста "Вадул-Сірет", - повідомляє прес-служба Буковинської митниці на сторінці у Facebook.
Так, згідно з поданими до митного контролю водієм фірми-перевізника документами, до Київської області переміщувався товар вагою майже 15 тис. кг і загальною вартістю понад EUR61,7 тис. Проте під час поглибленого огляду транспорту митники виявили подвійний пакет документів на вантаж.
"Встановлено, що для здійснення митних формальностей подано товаросупровідні документи з більшою вартістю товарів на понад EUR22 тис. для завищення їхньої ціни", - йдеться в повідомленні.
Буковинська митниця наголошує, що зазначені дії в подальшому могли призвести до завищення ціни на товар під час його реалізації на території України. Також зазначення більш високої вартості товару в іноземній валюті під час ввезення на митну територію України може свідчити про незаконне виведення грошових коштів за межі митної території країни.
За цим фактом за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил, за яким товар тимчасово вилучено. Справу буде направлено до суду, який визначить покарання для порушника.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?