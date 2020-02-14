До Київської області намагалися ввезти контрабанду зубної пасти на суму понад 1,1 млн грн

Згідно з поданими до митного контролю водієм фірми-перевізника документами, до Київської області переміщувався товар вагою майже 15 тис. кг і загальною вартістю понад EUR61,7 тис.

"4133 коробки з майже 111 тис. тюбиками зубної пасти прямували на одну з фірм Київщини від болгарської фірми-відправника. Буковинські митники встановили це порушення митного законодавства під час переміщення вантажу через пункт пропуску "Порубне-Сірет" митного поста "Вадул-Сірет", - повідомляє прес-служба Буковинської митниці на сторінці у Facebook.

Співробітники Буковинської митниці Державної митної служби затримали ділків, які намагалися провезти в Україну з використанням подвійних документів товар загальною вартістю 1,1 млн грн., повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"4133 коробки з майже 111 тис. тюбиками зубної пасти прямували на одну з фірм Київщини від болгарської фірми-відправника. Буковинські митники встановили це порушення митного законодавства під час переміщення вантажу через пункт пропуску "Порубне-Сірет" митного поста "Вадул-Сірет", - повідомляє прес-служба Буковинської митниці на сторінці у Facebook.

Так, згідно з поданими до митного контролю водієм фірми-перевізника документами, до Київської області переміщувався товар вагою майже 15 тис. кг і загальною вартістю понад EUR61,7 тис. Проте під час поглибленого огляду транспорту митники виявили подвійний пакет документів на вантаж.

"Встановлено, що для здійснення митних формальностей подано товаросупровідні документи з більшою вартістю товарів на понад EUR22 тис. для завищення їхньої ціни", - йдеться в повідомленні.

Буковинська митниця наголошує, що зазначені дії в подальшому могли призвести до завищення ціни на товар під час його реалізації на території України. Також зазначення більш високої вартості товару в іноземній валюті під час ввезення на митну територію України може свідчити про незаконне виведення грошових коштів за межі митної території країни.

За цим фактом за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил, за яким товар тимчасово вилучено. Справу буде направлено до суду, який визначить покарання для порушника.