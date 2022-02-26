Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

До Польщі прибули близько 100 тисяч людей з охопленої війною України

Польща створила дев’ять пунктів прийому українців, які перетинають кордон, де вони можуть отримати їжу, медичну допомогу та інформацію
Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Павел Шефернакер заявив, що близько 100 000 людей перейшли в Польщу з України після того, як Росія розпочала війну.
До Польщі прибули близько 100 тисяч людей з охопленої війною України Фото: з вільних джерел

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Він зазначив, що тільки 7 ранку суботи кордон перетнули 9 тисяч людей.

"З 7 години ранку українська сторона перекрила частину смуг для автомобілів і дозволила рух пішоходів", - сказав Шефернакер журналістам. "Черга з української сторони має зменшитися", - додав він.

Польща створила дев’ять пунктів прийому українців, які перетинають кордон, де вони можуть отримати їжу, медичну допомогу та інформацію.

В ООН очікують, що через війну Україну залишать до 5 млн українців.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 02 2022 12:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.