До Польщі прибули близько 100 тисяч людей з охопленої війною України

Польща створила дев’ять пунктів прийому українців, які перетинають кордон, де вони можуть отримати їжу, медичну допомогу та інформацію

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Павел Шефернакер заявив, що близько 100 000 людей перейшли в Польщу з України після того, як Росія розпочала війну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Він зазначив, що тільки 7 ранку суботи кордон перетнули 9 тисяч людей.

"З 7 години ранку українська сторона перекрила частину смуг для автомобілів і дозволила рух пішоходів", - сказав Шефернакер журналістам. "Черга з української сторони має зменшитися", - додав він.

Польща створила дев’ять пунктів прийому українців, які перетинають кордон, де вони можуть отримати їжу, медичну допомогу та інформацію.

В ООН очікують, що через війну Україну залишать до 5 млн українців.