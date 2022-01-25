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До "помаранчевої" зони епіднебезпеки щодо COVID-19 входять 14 областей України - МОЗ

За динамікою рівня госпіталізацій при нормі у 50% лідирують дві області - Дніпропетровська (52,6%) та Львівська (74,4%)
Станом на останній тиждень січня до "помаранчевої" зони епіднебезпеки щодо COVID-19 входять 14 областей України.
До "помаранчевої" зони епіднебезпеки щодо COVID-19 входять 14 областей України - МОЗ Фото: LB.ua

Про це  повідомляється в таблиці індикаторних показників для визначення регіонів із розповсюдженням COVID-19 на сайті Міністерства охорони здоров'я, пише "Інтерфакс-Україна".

Коефіцієнт виявлення випадків інфікування в "помаранчевих" областях в середньому не перевищує 25% при нормі в 20%. Водночас на їхньому фоні виділяються Сумська та Житомирська області, де цей коефіцієнт становить 40,9% та 30,2% відповідно.

За динамікою рівня госпіталізацій при нормі у 50% лідирують дві області - Дніпропетровська (52,6%) та Львівська (74,4%).

На сьогодні "червоний" рівень епіднебезпеки встановлено для Івано-Франківської та Рівненської областей. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прогнозує, що найближчим часом до "червоної" зони може потрапити Чернівецька область. Передумови слідувати за ними є також у Львівської області.

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та визначається сигнальним наближенням регіону до "червоної" зони. "Червоний" рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, що впроваджуються у регіоні. Забороняється робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос, робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо, робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл, робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів, проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів, робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 19 118 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Львівській (2 299), Івано-Франківській областях (1 387) та у Києві(1 589).

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25 01 2022 14:58
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