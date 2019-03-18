До правоохоронців надійшло вже 3305 заяв про порушення виборчого законодавства
Найбільше виявлено порушень у виборчій сфері в Києві (413 фактів), у Дніпропетровській області - 329 фактів і 205 порушень - у Донецькій області. В основному зазначені факти пов'язані з незаконною агітацією (1860), підкупом виборців (449), хуліганством (246) і пошкодженням майна (87).
Тільки за минулу добу в поліцію надійшло 45 заяв про порушення законодавства протягом виборчої кампанії, повідомляє прес-служба поліції.
Стосовно трьох повідомлень слідчі почали кримінальні провадження, оскільки порушення стосувалися перешкоджання здійсненню виборчого права і хуліганства.
17 березня в поліцію Івано-Франківської області надійшло повідомлення про перешкоджання здійсненню виборчого права. Тому слідчий відділ розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права).
Ще два повідомлення - щодо хуліганських дій - надійшли в чергову частину поліції в місті Києві. Тому розпочато кримінальні провадження за ч.1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що відеоспостереження на виборчих дільницях під час виборів президента 31 березня не буде, оскільки це не передбачено законом.
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